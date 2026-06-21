ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, הסלים את מתקפותיו נגד ישראל ותומכיה בארצות הברית, כאשר בנאום שנשא תקף בחריפות את אייפא"ק, השדולה הפרו-ישראלית בוושינגטון. ממדאני כינה את הארגון "מפלצת" והאשים אותו בהפעלת מיליוני דולרים של "כסף שחור" כדי לשמר את כוחו הפוליטי ולתמוך במדיניותה של ישראל.

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בנאומו טען כי אייפא"ק חוששת יותר מכל מ"סיום רצח העם ומלחמותיו של נתניהו", והציג אותה כאחד הגורמים המרכזיים לפילוג בפוליטיקה האמריקאית. הדברים עוררו ביקורת חריפה בקרב גורמים פרו-ישראליים וארגונים יהודיים.

הביקורת כלפי ממדאני אינה חדשה. מאז נכנס לתפקידו הוא נחשב לאחד הקולות הבולטים נגד ישראל בפוליטיקה האמריקאית, ובין היתר ביטל צעדים שאומצו בעירייה בתקופת קודמו בנושאי אנטישמיות וחרם על ישראל. מתנגדיו טוענים כי בעוד הוא מרבה לבקר את ישראל, הוא נמנע מלגנות באופן ברור תופעות אנטישמיות והסתה נגד יהודים ברחבי העיר.

הסערה הנוכחית מצטרפת לשורת עימותים קודמים סביב יחסו של ממדאני לישראל, ומחדדת פעם נוספת את המחלוקת סביב ראש העיר המכהן של העיר שבה מתגוררת אחת הקהילות היהודיות הגדולות בעולם.