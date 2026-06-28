בראיון לרשת ABC News ששודר היום (ראשון), התייחס ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדאני, ליחסו למדינת ישראל והבהיר כי הוא מתנגד למודל של מדינה יהודית. ממדאני הצהיר כי הוא תומך בקיומה של ישראל רק "כמדינה בעלת זכויות שוות", והוסיף כי עמדתו מבוססת על אמונה עקרונית בשוויון בין בני אדם ללא קשר לדתם.

ראש העיר גם הכניס למשוואה את הממלכה הסעודית ואמר: "אני מאמין שכל מדינה שמעניקה פריבילגיה לדת אחת על פני אחרת היא מדינה שאני לא יכול להגיד שאני תומך בה, בין אם זו ישראל או ערב הסעודית או כל מקום אחר".

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במקביל לביקורת הפוליטית, התייחס ממדאני למצב הפנימי בניו יורק וגינה את האנטישמיות הגואה, אותה הגדיר כתופעה בלתי קבילה שיש לשרש מכל חמשת רובעי העיר. "ראינו את האנטישמיות עולה בעיר הזו", ציין ממדאני במהלך הראיון, והצביע על נתונים מדאיגים בנושא.

"ראינו את העובדה שניו-יורקרים יהודים מהווים מיעוט מאוכלוסיית העיר שלנו, ועדיין ממשיכים להוות את הרוב במקרי פשעי השנאה שהתרחשו כאן", הדגיש ראש העיר, כשהוא מבהיר כי אין לקבל תופעות אלו כחלק שגרתי מהחיים בעיר.

הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, אופיר אקוניס, הגיב בחריפות לדברים ומסר: "ממדאני, אנחנו לא צריכים הכרה שלך כמדינת היהודים. אם היית יודע קצת היסטוריה, במקום להסית ולהפיץ שנאה כל היום, היית יודע שבמגילת העצמאות של מדינת היהודים הובטח שיווין מלא לכל אזרחיה - וזהו המצב מיום הקמתנו".

אקוניס הוסיף והזהיר כי "הזינוק באנטישמיות בארה"ב בכלל, ובניו בפרט, הוא תוצאה של בורות וחוסר ידע, משולב עם שנאה בסיסית לעם היהודי", וטען כי מילות ההסתה של ראש העיר עלולות להוביל למעשים אלימים נגד הקהילה היהודית והישראלית בעיר.

אל הביקורת הצטרף שגריר ישראל באו"ם, דני דנון, שתקף את הרקורד של ראש העיר וכתב: "לאחרונה השתמש ממדאני בשפה אנטישמית בוטה נגד אייפא"ק, הביע צער על חיסול מחבל חמאס, וכעת אומר שאינו תומך בישראל כמדינה יהודית. כשמחברים את כל הנקודות, קל מאוד להבין במי ראש עיריית ניו יורק כן תומך".

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התבטאויותיו של ממדאני משקפות מגמה מדאיגה רחבה יותר של התחזקות הקו האנטי-ישראלי במפלגה הדמוקרטית, לצד ניצחונות סוציאליסטיים מרשימים בפריימריז לקונגרס לפני מספר ימים בניו יורק. זאת בהמשך לשבוע שעבר, אז כאמור כינה ממדאני את שדולת אייפאק (AIPAC) "מפלצות" באירוע שבו הסנאטור ברני סנדרס תקף גם הוא את השדולה הפרו-ישראלית.

חבריו של ממדאני מציגים עמדות קיצוניות עוד יותר ממנו, והפיכת הביקורת על ישראל לסטנדרט פוליטי במיינסטרים הדמוקרטי מעוררת חשש כבד בקרב הקהילה היהודית המקומית.