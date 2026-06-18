ניו יורק, הלב הפועם של יהדות התפוצות, נראית כיום כזירה של התנגשות אידיאולוגית חריפה. תחת הנהגתו של ראש העיר הצעיר והכריזמטי, זוהרן ממדאני, תחושת הביטחון האישי של הקהילה היהודית נסדקת. מול ונדליזם גילויי אנטישמיות ברחובות, רבים חשים כי העירייה מפנה להם עורף, מה שמוביל חלק מהתושבים לשקול עזיבה - וחלק אחר לצאת למאבק עיקש על הבית.

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מצעד הדגלים השנתי הפך השנה למפגן כוח תחת אבטחה כבדה חסרת תקדים. ממדאני רשם היסטוריה שנויה במחלוקת כשבחר להיות ראש העיר הראשון שמחרים את האירוע באופן מוצהר. בזמן שקודמו בתפקיד, אריק אדמס, צעד בגאווה והכריז על ידידותו העמוקה עם ישראל, היעדרותו של ראש העיר הנוכחי הדהדה במסדרונות השלטון כביטוי פוליטי של התנכרות וריחוק.

מדיניותו של ממדאני מעוררת סערה רבתית. מהחלטתו לבטל את הגדרת ה-IHRA לאנטישמיות, ועד להתרת פעילות ה-BDS בקרב עובדי עירייה, הוא נתפס כמי שמוביל קו אנטי-ישראלי רדיקלי. הבטחותיו החברתיות למסות את העשירים ולחזק את הדיור הציבורי נתפסות בקרב מבקריו כמעטפת פופוליסטית לרפורמות שפוגעות במרקם החיים היהודי ובחוסן הכלכלי של העיר.

המאבק על עתיד ניו יורק עובר כעת לרחובות ולרשתות החברתיות. תנועות מחאה הקוראות להדחת ממדאני פועלות לצד תושבים המנסים למצוא את מקומם בתוך סדר היום הפרוגרסיבי החדש. בסופו של יום, ה"תפוח הגדול" שסימל תמיד חופש וגיוון, עומד כעת בפני מבחן גורלי: האם ימשיך להיות בית בטוח ומזמין עבור הקהילה היהודית?