אבטחה כבדה, עשרות אלפי משתתפים, קריאה נחרצת נגד האנטישמיות הגואה ומפגן כוח יהודי חסר תקדים בשדרה החמישית: מצעד התמיכה השנתי בישראל, המתקיים מזה למעלה מ-60 שנה במנהטן, נערך הערב (ראשון). שליח i24NEWS בניו יורק, יונתן רוה, מדווח מהשטח על רבבות צועדים שהגיעו להפגין סולידריות, תחת אווירה מתוחה.

המצעד השנה מייצר עניין יוצא דופן, שכן זוהי השנה הראשונה שהוא מתקיים תחת הנהגתו של ראש עיריית ניו יורק החדש, זוהרן ממדאני, הידוע בעמדותיו ובהתבטאויותיו הקשות והחריפות נגד מדינת ישראל. ממדאני, שמחרים כמובן את האירוע הרשמי, מואשם על ידי הקהילות המקומיות בכך שהצהרותיו הובילו לזינוק ישיר ברמות האנטישמיות ובאירועים האלימים נגד יהודים בעיר ובארצות הברית כולה.

דווקא מתוך תחושת האיום והחשש שמלווה את הקהילה היהודית מאז כניסתו של ממדאני לתפקיד, יצאה קריאה נרחבת להתייצבות המונית - וזו נענתה היום בהפגנת תמיכה רחבה שלא נראתה כמותה שנים.

אקוניס: "להראות שאנחנו כאן כדי להישאר"

הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, אופיר אקוניס, הפיץ ברשתות החברתיות סרטון בשפה האנגלית ובו קרא לישראלים וליהודים בעיר לגדוש את השדרה החמישית עם דגלי ישראל וארצות הברית. "זהו המצעד החשוב ביותר אי פעם", הצהיר. "על רקע הזינוק באנטישמיות והפצת שנאת ישראל בעיר, חשוב להראות שאנחנו כאן כדי להישאר. זהו מסר עוצמתי לאויבי ישראל בעיר".

משלחת מנהיגות ישראלית מחזקת את התפוצות

את המצעד מוביל ארגון "גשר", הפועל למעלה מ-50 שנה לחיזוק הקשר בין חלקי העם השונים ובין מדינת ישראל ליהדות התפוצות. הארגון מוביל בצעדה משלחת מנהיגות מיוחדת, הכוללת את מנכ"ל הארגון אילן גאל דור, צוות ההנהלה, ומשתתפי תוכנית המנהיגות של גשר השוהים בימים אלו בארה"ב.

בין חברי המשלחת ניתן למצוא דמויות בכירות בציבוריות הישראלית, בהן אושרת עינב, מנכ"לית הרשות לפיתוח הנגב; מאיר בינג, מנכ"ל האוניברסיטה הפתוחה; ערן זיני, לשעבר מנכ"ל בורסת היהלומים, לצד אנשי תקשורת בכירים ובכירים נוספים.

במהלך שהותה בארצות הברית, נפגשה המשלחת עם קהילות יהודיות מקומיות, נציגי ארגונים מרכזיים, בכירים בממשל האמריקאי ודמויות בכירות בהנהגה - בהן ראש עיריית ניו ג'רזי, במטרה להעמיק את הקשרים ולדון בסוגיות המורכבות שעוברות על יהודי העולם בתקופה האחרונה.

"תכונה והיערכות שלא זכורה כמותה"

אילן גאל דור, מנכ"ל ארגון גשר, התייחס לאווירה הקשה בניו יורק וסיפר על ההתגייסות ההמונית: "ממדאני יוצר בארה"ב במה לאנטישמיות ואמירות נגד ישראל והיהודים, מה שמעלה את רמת האנטישמיות והאירועים האלימים כנגד יהודים בארה"ב. יחד עם זאת, האווירה הציבורית מאז כניסתו לתפקיד חיזקה את חשיבות הצעדה בקרב יהודי ארה"ב והקהילות בארץ ובעולם". גאל דור הוסיף כי עליית ממדאני לשלטון היא זו שייצרה את התנופה הנוכחית: "זה יצר תכונה והיערכות גדולה סביב הצעדה, שלא זכורה לי שהייתה כמותה".