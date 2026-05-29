חודש מאי מוכרז רשמית בארצות הברית כחודש המורשת היהודית-אמריקנית, אך בשנת 2026, החגיגות הממסדיות מתחלפות בתחושת חירום. הקהילה היהודית, שהייתה במשך עשורים אחד המעוזים הליברליים והבטוחים בעולם, מוצאת עצמה תחת מתקפה חסרת תקדים. זה התחיל בהטרדות בקמפוסים לאחר השבעה באוקטובר, והסלים לרצח של שני עובדי קונסוליה בוושינגטון, בקבוקי מולוטוב שנזרקו לעבר צעדת חטופים בקולורדו, ירי חי לעבר בתי כנסת במישיגן ועוד מקרים רבים.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ של i24NEWS עברית <<<

נועה תשבי, השליחה לשעבר למאבק באנטישמיות - שעדיין עושה את עבודת ההסברה של שמדינת ישראל הזניחה - אמרה בראיון לרשת CBS כי הבעיה עמוקה בהרבה מביקורת פוליטית. "יש הבדל תהומי בין ביקורת על נתניהו לבין שלילת זכות הקיום של המדינה היהודית", אמרה תשבי. מישראל מצופה לעמוד בסטנדרטים בלתי אפשריים, וההגדרות החדשות לקורבן/תוקפן שמגיעות מהאקדמיה - פוגשות את יהדות ארצות הברית ברחובות. הפעילים דורשים היום בגלוי את פירוקה של המדינה היהודית, ועבור יהודים רבים השנאה הטוטאלית הזו היא הסימן המובהק לכך שהכללים השתנו.

איגוד הרובאים הלאומי והבייגל הטקטי

השינוי התודעתי הזה מתורגם בשטח למגמה שהייתה נחשבת בעבר לבלתי נתפסת: התחמשות מסיבית. באפריל האחרון הודיע איגוד הרובאים הלאומי (NRA) על שותפות היסטורית עם "Lox & Loaded" (משחק מילים על בייגל לוקס ו"Lock and Load"), מועדון ירי יהודי שהוקם לאחר השבעה באוקטובר. מדובר בחיבור יוצא דופן, שכן האיגוד מזוהה מסורתית עם הימין השמרני והאוכלוסייה הנוצרית בדרום ארה"ב, בעוד הקהילה היהודית נטתה היסטורית לתמוך בהגבלת נשק.

גייל פרלשטיין, מדריכת ירי משיקגו וממייסדות הארגון, אמרה ל-'Fox News Digital' כי היא הקימה את המועדון מתוך הבנה שמה שקרה בישראל עלול לקרות גם באמריקה. מה שהתחיל כיוזמה מקומית הפך לרשת של 50 סניפים. ג'סטין דייוויס, מנהל קשרי החוץ של איגוד הרובאים, אמר כי התיקון השני לחוקה - הזכות לשאת נשק - מיועד לכולם, וכי הקהילה היהודית מכירה כעת בזמן אמת בכך שהאיומים אינם עוד הצהרות ריקות אלא סכנה פיזית ממשית הדורשת הגנה פעילה.

"קרב מגע” וההתחמשות בצל ממדאני

בניו יורק, המתיחות הגיעה לשיא עם בחירתו של זוהראן ממדאני לראשות העיר בנובמבר 2025. ממדאני, סוציאליסט רדיקלי ותומך נלהב בתנועת ה-BDS (התנועה לקידום חרמות וסנקציות נגד ישראל), נתפס בקהילה היהודית כעוין לעצם נוכחותם. ה-'New York Post' דיווח על זינוק של 14% בבקשות לרישיון נשק מאז בחירתו.

מייקל ברגידה, בעל "מחסן הנשק של שמשון" בברוקלין, מספר על תורים של רבנים וסבים מודאגים המגיעים להתחמש. "אנחנו כנראה חנות הנשק היחידה שיש בה מניין" הוא אומר לניו יורק פוסט. "אנשים בחרדה מממדאני. אבל אנחנו כבר לא קורבנות - אנחנו כאן כדי להישאר". האווירה הזו מחלחלת גם לקנדה, שם ירי לעבר מוסדות יהודיים הוביל לקריאות לשינוי חוקי הנשק הנוקשים כדי לאפשר הגנה עצמית.

לצד הנשק החם, ישנה עלייה דרמטית בתחושת חוסר הביטחון שמובילה יהודים רבים למכוני הקרב מגע. יהודים בערים הגדולות אומרים כי במציאות הנוכחית, הם כבר לא יכולים לסמוך על כך שהמשטרה תגיע בזמן. "יש תחושה שהרחוב כבר לא שייך לנו," מסבירים מתאמנים בניו יורק, המבקשים לרכוש כלים להתמודדות עם תקיפות אנטישמיות ספונטניות ברחוב או בסאבוויי. עבורם, היכולת להגיב פיזית היא חלק בלתי נפרד מהישרדות בערים שהופכות עוינות יותר ויותר.

לא מדובר בגזרת גורל

לפי מומחים בנושא ביטחון לאומי שדיברו עם i24NEWS, הרבה מהטרגדיות שראינו בשנים האחרונות יכלו להימנע: האחריות המרכזית לביטחון הקהילות היהודיות ברחבי העולם מוטלת על הרשויות המקומיות, אך במציאות הנוכחית, גם על הקהילה עצמה למסד עקרונות של שיתוף פעולה הדוק ודרישה אקטיבית לתגבור מערכי האבטחה. הצורך הזה בולט במיוחד באירועים פומביים של התכנסות המונית, כמו בחגים או בימי קהילה (דוגמת הפיגוע בחוף בונדי שבאוסטרליה בדצמבר שעבר) המהווים נקודת תורפה פוטנציאלית.

לפי המומחים, ביטחון הקהילה הוא יעד בר-השגה המבוסס על חמישה עקרונות של מודל אבטחה מאוחד:

1. מודיעין מונע: שימוש בכלי ניטור מבוססי OSINT (מודיעין ממקורות גלויים) לזיהוי מוקדם של איומים והתארגנויות אלימות ברשת.

2. מערך טכנולוגי מתקדם: הקמת יחידות לוגיסטיות להטמעת חיישנים, רחפנים ומערכות תיעוד, בשילוב מערכות אנליטיקה מורכבות על בסיס Big Data, וזאת תוך הקפדה על הרגולציה והפרטיות הנוהגת.

3. הון אנושי מקצועי: הכשרת "קב"טים" מקומיים בכל קהילה וקהילה ליצירת שפה מקצועית משותפת ומענה ראשוני מהיר.

4. דיוק והתאמה: בניית מסד נתונים של פתרונות אבטחה המותאמים ספציפית למאפיינים ולצרכים הייחודיים של כל קהילה ומוסד.

5. רשת גלובלית: הקמת מערך שיתוף מידע בינלאומי המאפשר לזהות מגמות אנטישמיות בזמן אמת ולהתריע עליהן חוצה גבולות.

מסרבים להיות קורבנות

יהדות ארה"ב נמצאת בצומת דרכים היסטורי. הפוליטיקה של הקנאה והשנאה דחקה את הקהילה לפינה, והאמונה הליברלית הישנה באמון מוחלט במערכת האכיפה מתנפצת. כפי שאמרה אם ישראלית המתגוררת בניו יורק: "אנחנו נגן על עצמנו - גם אם ראש העיר מתעב אותנו". בעולם שבו הליכה לבית כנסת או אירוע פרו ישראלי יכולה להיות החלטה של חיים ומוות, נראה שיהודי אמריקה החליטו לקחת את גורלם בידיהם ולא לחכות עוד לפרשים שיבואו להציל אותם .