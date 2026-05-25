לקראת מצעד יום ישראל בניו יורק: דרישה לפרוס את המשמר הלאומי

לקראת מצעד יום ישראל ה-61 המתוכנן ליום ראשון, ה-31 במאי במנהטן, גובר המתח הביטחוני בעקבות עלייה מדאיגה באירועים אנטישמיים. דב היקינד, מייסד ארגון "אמריקנים נגד אנטישמיות", קורא היום (שני) למושלת ניו יורק, קת'י הוקול, לשלוח את כוחות המשמר הלאומי לעיר. המצעד צפוי לנוע לאורך השדרה החמישית, והיקינד מזהיר כי ללא אבטחה מוגברת, חוגגים שישאו דגלי ישראל או לבוש פרו-ישראלי עלולים להפוך למטרות לאלימות.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

היקינד הדגיש לניו יורק פוסט כי למרות תמיכתו במשטרת ניו יורק (NYPD), השוטרים המקומיים זקוקים לחיזוק לא רק לאורך מסלול הצעדה, אלא גם בסביבתו הכללית. הוא נימק זאת בהפגנות אנטי-ישראליות שנערכו לאחרונה מחוץ לבתי כנסת ומוסדות יהודיים בברוקלין. בנוסף, הוא ציין כי ראש העיר זוהראן ממדאני, המוכר כמבקר חריף של ישראל, בחר להחרים את האירוע.

מנגד, המועצה ליחסי הקהילה היהודית בניו יורק (JCRC-NY), המארגנת את המצעד, מביעה ביטחון מלא במערך האבטחה הקיים. מנכ"ל המועצה, מארק טרייגר, הבהיר כי הם עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם המשטרה וכי לא ביקשו מהמושלת לגייס את המשמר הלאומי. טרייגר שיבח את נציבת המשטרה, ג'סיקה טיש, וציין כי כוחות הביטחון לא השאירו אבן בלתי הפוכה בהכנות כדי להבטיח חגיגה בטוחה ומשמחת.

מלשכת המושלת הוקול נמסר כי שמירה על ביטחון התושבים היא בעדיפות עליונה, וכי משטרת המדינה תפגין נוכחות מוגברת באירוע בתיאום מלא עם ה-NYPD. בלשכה נמנעו מלהתחייב לשלוח כוחות משמר לאומי למצעד עצמו, אך ציינו כי כוחותיו כבר פרוסים ממילא במרכזי תחבורה, גשרים ומנהרות בעיר. כמו כן, נמסר כי רשויות החוק עוקבות אחר הרשתות החברתיות ונמצאות בכוננות גבוהה מפני כל איום.

https://x.com/i/web/status/2058569542637387939 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

במקביל, הקונסול הכללי בניו יורק אופיר אקוניס קרא ליהודי ניו יורק והישראלים שבעיר להצטרף למצעד ישראל בשבוע הבא: "האנטישמיות בעיר ניו יורק בשיאה. קורא לכולם להגיע ולהניף את דגלי ישראל! אני קורא לכל הקהילות היהודיות בניו יורק ולכל הישראלים שנמצאים בעיר להגיע ביום ראשון הבא למצעד ישראל. בשנה הזאת, שבה האנטישמיות ושנאת ישראל שוברת שיאים, בהובלת מנהיגים בכירים בעולם וגם בארה"ב, אנחנו חייבים להראות להם שאת הדגל הכחול הלבן לא מורידים!".