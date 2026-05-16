ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, עורר סערה ציבורית נרחבת וספג ביקורת חריפה לאחר שפרסם בחשבון הרשמי שלו ברשת X פוסט המציין את "יום הנכבה" בסמוך לציון יום העצמאות הישראלי (החל ב-14 במאי). הפוסט, שעלה בערב שישי לפני כניסת השבת עבור התושבים היהודים, כלל את הציטוט: "היום מצוין יום הנכבה, יום זיכרון שנתי להנצחת גירושם של יותר מ-700,000 פלסטינים בין 1947 ל-1949 במהלך הקמת מדינת ישראל והשנה שלאחר מכן".

לפוסט צורף ראיון וידאו מלוטש עם תושבת העיר בשם איניאה בושנאק, המוצגת כ"ניצולת נכבה", שבו היא מספרת כיצד נמלטה מביתה בירושלים בגיל תשע "כי הציונים הגיעו", תוך שהסרטון - שצבר עד כה כמעט שלוש מיליון צפיות - טוען כי עקירת הפלסטינים "נמשכת עד עצם היום הזה".

הסרטון שפרסם ראש העיר גרר תגובות זועמות מצד מנהיגי הקהילה היהודית בעיר. דב היקינד, מייסד הארגון "אמריקנים נגד אנטישמיות", אמר לניו יורק פוסט כי "ממדאני מסוכן, הוא רשע, הוא בוחש בקדירת השנאה ומעוות את ההיסטוריה והוא לא מכיר את ההיסטוריה המזד**ת", והזכיר כי מדינות ערב הן אלו שדחו את תוכנית החלוקה של האו"ם ויצאו למלחמה.

מבקרים נוספים האשימו אותו בפרסום תעמולה ובהתעלמות מגירושם של כ-850,000 יהודים ממדינות ערב, בעוד נשיא ארגון המורים היהודים המאוחדים, משה שפרן, תקף ברשת X: "אתה מסכן יהודים בכל מקום בכך שאינך מספק הקשר היסטורי! די כבר!". הסערה מתחוללת ברקע הפגנות אנטי-ישראליות מתמשכות ברחבי ניו יורק, שבהן נצפו לאחרונה דגלי חמאס, חיזבאללה וצלבי קרס.

במקביל לטלטלה בניו יורק, משרד המשפטים האמריקני הודיע כי יבקש להטיל גזר דין מוות על אליאס רודריגז, הנאשם ברצח בני הזוג הישראלים ירון לישינסקי ושרה מילגרם בוושינגטון. השניים, שהיו לקראת אירוסים, נורו למוות במאי אשתקד מחוץ למוזיאון היהודי "Capital Jewish Museum" בעיר, בעת שיצאו מאירוע לצעירים מקצוענים יהודים. תובעת המחוז, ג'נין פירו, מסרה הצהרה תקיפה: "המסר שלי לכל מי שמבקש לבצע אלימות פוליטית במחוז הזה - וושינגטון די.סי היא לא המקום לכך. אתם תשאו באחריות ותעמדו בפני מלוא חמת הזעם של החוק". המשך משפטו של רודריגז נקבע ל-30 ביוני.

כתב האישום נגד רודריגז כולל סעיפים של רצח ופשעי שנאה, מה שיחייב את התביעה להוכיח כי פעל ממניע אנטישמי ומתוך "שנאה ובוז לאומי ודתי". על פי התביעה, רודריגז תכנן את הרצח בקפידה, טס משיקגו עם אקדח במזוודה, וביצע וידוא הריגה בבני הזוג כשהיו על הרצפה תוך שהוא צועק "שחררו את פלסטין". לאחר מכן נכנס למוזיאון והצהיר בפני הבלשים כי עשה זאת "עבור פלסטין ועבור עזה", והוסיף כי הוא מעריץ את חייל חיל האוויר האמריקני שהצית את עצמו מול השגרירות הישראלית בפברואר 2024, אותו תיאר כ"גיבור" ו"קדוש מעונה".