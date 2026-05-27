הרשויות בארה"ב פתחו בחקירה על מחירי הכרטיסים הגבוהים למשחקי המונדיאל

התובעות הכלליות של מדינות ניו יורק וניו ג'רזי הודיעו היום (רביעי) כי פתחו בחקירה משותפת בנוגע לנהלי מכירת הכרטיסים של פיפ"א למשחקי מונדיאל 2026, זאת לאור החיכוכים שגרמו למתיחות בין ראשי פיפ"א לגורמי הממשל האזוריים שיארחו את המונדיאל.

על פי הודעת התובעות, הן מתכננות לחקור "מגוון בעיות שעלו בתהליך מכירת הכרטיסים של פיפ"א", כולל תמחור דינמי שהביא את עלות הכרטיסים המבוקשים ביותר לעשרות אלפי דולרים, כאשר היקר שבהם תומחר בלא פחות מ-33 אלף דולר.

"להיות כנים לגבי מכירת כרטיסים זה לא מסובך. אבל פיפ"א הפכה את קניית הכרטיס למונדיאל לתערובת של בלבול, מחסור מזויף ומחירים גבוהים בצורה בלתי אפשרית - הכל על חשבון הצרכנים ותושבי ניו ג'רזי", אמרה התובעת של מדינת ניו ג'רזי בהצהרה. "זה כבוד לארח את המונדיאל, אבל האירוע אינו הזמנה לנצל את התושבים והאורחים שלנו".

התובעות ציטטו דיווחים על אוהדים שרכשו כרטיסים מוקדם בטענה שהוטעו לגבי מיקום מושביהם. על פי אחד מהדיווחים, אוהדים שרכשו את המושבים הנחשקים ביותר בקטגוריה 1 נודעו מאוחר יותר שפיפ"א יצרה תת-קטגוריה חדשה של כרטיסים לאזור "קדמי", מה שהוריד למעשה את דירוג המושבים שכבר רכשו האוהדים.

בנוסף, הן ציטטו גם את השימוש של פיפ"א בשיטה של תמחור משתנה עבור רוב המשחקים, מה שהעלה את מחירי הכרטיסים בממוצע של 34% על פני תקופה של שישה חודשים. הן גם ציטטו תלונות של כמה אוהדים שטענו שרכשו כרטיסים בקטגוריה 1 אך בסופו של דבר הוקצו להם מושבים בקטגוריה 2.

ההודעה מגיעה לאחר חודשים של דיונים בין מושלת מדינת ניו ג'רזי, מייקי שריל, לבין ראשי פיפ"א. מאז שנכנסה לתפקיד בחודש ינואר האחרון, שריל הדגישה את הצורך של המדינה להחזיר את מיליוני הדולרים שהוציאה על תשתיות, אבטחה ושדרוגי אצטדיון מטלייף, שבו ייערכו שמונה משחקים שייערכו במהלך הטורניר, ושמו הזמני שונה לאצטדיון ניו יורק ניו ג'רזי לבקשת פיפ"א.

החיכוכים בין מושלת ניו ג'רזי להנהלת פיפ"א החלו כאשר המדינה הכריזה כי כרטיסי רכבת לאצטדיון יתומחרו ב-150 דולר עבור האוהדים, אשר רובם ישהו בניו יורק, שכלל אינה מארחת משחקים במסגרת הטורניר. החיכוכים המשיכו כאשר פיפ"א הציעה אלף דולר למשחק עבור 50 דולר לתושבי ניו יורק, כשהם מתעלמים לחלוטין מתושבי ניו ג'רזי אשר בה יתקיימו המשחקים.