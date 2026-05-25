ליאו מסי נפצע והוחלף: חרדה בארגנטינה 23 ימים למשחק הראשון במונדיאל

עולם הכדורגל כולו, ובמיוחד מיליוני האוהדים של נבחרת ארגנטינה, מחזיקים משעות הבוקר את הנשימה: כוכב נבחרת ארגנטינה ואינטר מיאמי, ליונל מסי, נטש הלילה (בין ראשון לשני) את המגרש במהלך משחקה של קבוצתו, ועורר חשש כבד לגבי כשירותו למונדיאל 2026, שצפוי לצאת לדרך בארצות הברית, מקסיקו וקנדה בעוד פחות מחודש.

>>> לעוד דיווחים מהעולם: עקבו אחרי i24NEWS גם בגוגל <<<

זה קרה במהלך ניצחונה המטורף של אינטר מיאמי 4:6 על פילדלפיה יוניון. בדקה ה-73, תחת מבול שהפך את כר הדשא לכבד ובוצי, מסי הפסיק לרוץ, הפשיל את מכנסיו וסימן במפתיע לספסל של מיאמי שהוא מבקש חילוף. הוא ירד מהמגרש וצעד ישירות אל תוך המנהרה המובילה לחדרי ההלבשה, מבלי לעצור על הספסל.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ של i24NEWS עברית <<<

על המגרש מסי לא הראה סימני צליעה בולטים. דקות ספורות לפני כן הוא עוד הספיק לבעוט כדור חופשי ואף לצאת לדריבל שהסתיים במסירת עומק. יחד עם זאת, עיתונאים שנכחו באצטדיון דיווחו כי מסי נצפה כשהוא אוחז ברגלו ומציג סימני אי-נוחות רגע לפני שביקש להתחלף, רגעים שלא נקלטו בעיני מצלמות השידור.

במסיבת העיתונאים לאחר המשחק, מאמנה של אינטר מיאמי ניסה להרגיע את הרוחות, אך ספק אם הצליח לשכנע את התקשורת הארגנטינאית הלחוצה: "אין לנו עדיין דוח רפואי רשמי, אבל אני מאמין שמדובר בעייפות בלבד", אמר המאמן. "תנאי המגרש הפכו לקשים מאוד בגלל הגשם הכבד והדשא הפך לנטל על השחקנים".

למרות הניסיונות להנמיך את הלהבות, בארה"ב דיווחו כי החילוף הזה הוא אירוע חריג בצורה קיצונית. מסי בן ה-38 פתח והשלים 90 דקות מלאות בכל אחד מהמשחקים בהם שותף העונה במדי מיאמי (בהם כבש 12 שערים ובישל עוד 7 ב-14 הופעות בלבד), והוא כמעט ולעולם אינו מוחלף משיקולי עייפות אם אינו חש בכאב או מתיחה.

שארגנטינה מגיעה לטורניר הנוכחי כדי להגן על התואר ההיסטורי שלה מקטאר. לוח הזמנים של ה"אלביסלסטה" צפוף ומותח במיוחד: ב- 6 ביוני, הנבחרת תקיים משחק הכנה ראשון נגד הונדורס. ב-9 ביוני, תערוך משחק הכנה שני נגד איסלנד. וב-17 ביוני (בעוד 23 ימים), תשחק את משחק הפתיחה הרשמי שלה במונדיאל נגד אלג'יריה, שייערך בקנזס סיטי.

למרות מעמדו הבלתי מעורער כגדול שחקני תבל, מסי עצמו ביטא לא פעם בשנה האחרונה ספקות לגבי היכולת הפיזית שלו להוביל את הנבחרת בגיל 38 בטורניר כל כך אינטנסיבי כמו גביע העולם.

"הייתי רוצה להיות שם, להיות בריא ולהוות חלק חשוב שיכול באמת לעזור לנבחרת שלי, אם אהיה שם", הודה מסי בראיון שהעניק לרשת NBC בסוף השנה שעברה. "אני הולך לבחון את הנושא הזה על בסיס יום-יומי. אני צריך לראות אם אני מסוגל להיות ב-100% שלי, אם אני יכול להועיל לחברים שלי, ורק אז אקבל את ההחלטה הסופית".