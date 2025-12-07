אינטר מיאמי עשתה היסטוריה: כך מסי עשה מהפכה בארצות הברית

אינטר מיאמי זכתה אמש באליפות ליגת ה-MLS בפעם הראשונה בתולדותיה, לאחר ניצחון 1:3 על ונקובר ווייטקאפס, של תומס מולר, במשחק הגמר.

ליאונל מסי, שבישל שניים משלושת השערים, נבחר לשחקן המצטיין של הגמר וחתם עונה היסטורית עבור המועדון הצעיר של דייוויד בקהאם, שהצטרף לליגה רק בשנת 2020. בסיום המשחק, הודיעו חבריו לקבוצה, סרחיו בוסקטס וג'ורדי אלבה, על פרישה מכדורגל, כשהם חותמים קריירה מפוארת עם תואר אחרון לצד חברם הוותיק מברצלונה.

"אפקט מסי": המהפכה הכלכלית והתדמיתית

הגעתו של מסי לארה"ב בקיץ 2023 נחשבת לאירוע המכונן בתולדות ה-MLS. הוא הצטרף לאינטר מיאמי כשהייתה במקום האחרון בליגה, ובתוך חודשים ספורים חולל מהפך. כבר בעונתו הראשונה הוא הוביל את הקבוצה לזכייה בגביע ה-Leagues Cup, ובעונת 2024 זכה בתואר ה-MVP של הליגה לאחר שהוביל את מיאמי למאזן הטוב ביותר בעונה הסדירה. בגיל 38, מסי המשיך להפגין דומיננטיות, והאליפות הנוכחית היא שיא חדש עבורו ועבור הכדורגל האמריקאי כולו.

זה היה התואר ה-44 של מסי, השלישי שלו עם מיאמי, לאחר שעזר לקבוצה לזכות בגביע הליגה ב-2023 ובמגן האוהדים ב-2024. אליפות ה-MLS, לעומת זאת, זה הטורניר הגדול ביותר עד כה עבור מועדון.

"רגע יפהפה ומרגש עבורנו, עבור תושבי מיאמי, להשיג את אליפות ה-MLS", אמר מסי ל-ESPN. "זה מועדון חדש מאוד, אם אפשר לומר כך. כששיחקנו בעבר, היינו ברי מזל מספיק לזכות בתואר, אבל זו הייתה המטרה האמיתית, לזכות ב-MLS ולהיות בצמרת הליגה האמריקאית, ולמזלנו השגנו אותה. היה לנו מזל לשחק בבית, שמחה ענקית עבור האנשים, אז אנחנו צריכים ליהנות מזה."

"הוא לא כאן רק כדי ליהנות מהחיים במיאמי", אמר בקהאם על מסי לאחר הגמר. "אשתו והילדים אוהבים את מיאמי, אבל הוא בא לכאן כדי לנצח, וזה באמת מה שליאו מייצג. הוא רוצה לנצח. יש לו את המסירות הזו, את הנאמנות שהוא מראה לחבריו לקבוצה, לעיר, למועדון. ליאו הוא מנצח. זה פשוט ככה".

השפעתו של מסי חורגת הרבה מעבר למגרש. תופעת "אפקט מסי" הזניקה את ה-MLS לגבהים חדשים בכל מדד אפשרי. לפי ESPN, עונת 2024 רשמה שיא כל הזמנים במספר הצופים, עם גידול של 14% לעומת 2022. קבוצות יריבות אף העבירו משחקים נגד מיאמי לאצטדיוני פוטבול ענקיים כדי לעמוד בביקוש העצום, ושיאי קהל נשברו בעשרה מועדונים שונים.

לפי אתר Sports Business Journal, שירות הסטרימינג של הליגה ב-Apple TV הכפיל את מספר מנוייו, כשחצה את רף 2 מיליון המנויים זמן קצר לאחר הגעתו של מסי. במקביל, הליגה דיווחה על עלייה של 13% בהכנסות מחסויות.

לפי בדיקת אתר zoomph, חשבון האינסטגרם של אינטר מיאמי זינק ממיליון עוקבים לכמעט 7 מיליון תוך יומיים מההחתמה. יותר מכל קבוצת NBA, NFL או MLB באותה עת. שווי המועדון כמעט והוכפל והוא מוערך כיום בכ-1.2 מיליארד דולר.

ליגה במבנה אחר: כך פועלת ה-MLS

ה-MLS פועלת במתכונת השונה מהליגות האירופיות המוכרות. זוהי ליגה סגורה ללא עליות וירידות, והאליפות מוכרעת בשיטת פלייאוף. הליגה פועלת כ"ישות אחת", כלומר היא הגוף המרכזי שמנהל את חוזי השחקנים, מה שמאפשר לה לאכוף תקרת שכר קשיחה.

כדי לאפשר הבאת כוכבים, קיים "חוק בקהאם", המאפשר לכל קבוצה להחתים עד שלושה שחקנים בחוזי עתק החורגים מהתקרה. כך התאפשרה הגעתם של מסי וחבריו, בעסקה שכללה גם אחוזים ממנויי Apple TV וממכירות המרצ'נדייז של אדידס.

הפרויקט של בקהאם

אינטר מיאמי הוקמה ב-2018 על ידי קבוצת משקיעים בראשות כוכב העבר האנגלי דייוויד בקהאם, שניצל אופציה ייחודית בחוזהו כשחקן בליגה כדי לרכוש זיכיון בהנחה. למרות קשיים בירוקרטיים בתחילת הדרך, המועדון, שנבנה מראש כמותג בינלאומי, הפך להצלחה מסחררת.

הזכייה באליפות היא שיאו של חזון ספורטיבי ועסקי, המקבל ביטוי גם בהקמת אצטדיון חדש ומתקדם, "Miami Freedom Park", שצפוי להיפתח באפריל 2026.