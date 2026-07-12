זעזוע במערכת הבריאות באוסטרליה: מטופלים יהודים סובלים מיחס אנטישמי

העיתון The Australian פרסם תחקיר, ובו טענות חמורות ביותר הנוגעות ליחס שקיבלו מטופלים יהודים באוסטרליה מאנשי צוות רפואי. התחקיר, אשר כולל עשרות עדויות מזעזעות מצד מטופלים ואנשי צוות רפואי, מציג מקרים קיצוניים המציירים תמונה כוללת מדאיגה ביחס לעלייה הגוברת באנטישמיות במדינה מאז ה-7 באוקטובר.

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שרלוט פריימן, בת לניצולת אושוויץ, סיפרה שבמהלך טיפול תוך-ורידי בבית חולים בעיר מלבורן, אחות זיהה בתיקה הרפואי שהיא יהודייה. לדבריה, מיד לאחר מכן האחות ניסתה להחדיר עירוי ארבע פעמים, בניגוד לנוהל המקובל של עד שני ניסיונות לאותו מטפל. היא תיארה כאב עז וחבורות שנמשכו שבועות. לדבריה, גם בביקורים נוספים אותה אחות ניסתה ארבע פעמים להחדיר את העירוי. הכתבה מציינת כי לא ניתן להוכיח שהדבר נעשה בכוונה בשל יהדותה, אך מצטטת אנשי צוות שטענו כי הפרוטוקול הופר.

אורית ברנד, ישראלית לשעבר שטופלה במכון דימות בבית חולים במלבורן, העידה כי רדיולוגית ניסתה שמונה פעמים להחדיר עירוי ללא הצלחה. לאחר שביקשה להפסיק, הוזמן איש צוות אחר שהצליח לבצע את הפעולה בניסיון הראשון, ללא כאב וללא חבורות. גם במקרה זה הכתבה אינה קובעת שהייתה כוונת זדון, אלא מביאה את עדותה של המטופלת ואת הטענה שהנוהל חורג מהמקובל.

מיילדת בשם שרון סטוליאר סיפרה על עדות שקיבלה מאישה יהודייה שעברה ניתוח קיסרי בבית חולים בסידני. לפי העדות, האישה נותרה במשך שעות ללא משככי כאבים, שכבה בתוך שלולית דם בזמן שהתינוק בכה לצדה, וכאשר אחות הגיעה לבסוף היא טיפלה בה, לדבריה, בגסות וללא חמלה. מטופלת יהודייה ביחידה לטיפול נמרץ באדלייד סיפרה על התנהגות מילולית אנטישמית במהלך אשפוזה, כאשר אחות עמדה ליד מיטתה והטיפה לה שהשואה ואירועי 7 באוקטובר לא התרחשו.

התחקיר מציין גם את התקרית שבה אח ואחות מוסלמים שעבדו בבית חולים בסידני, תועדו ברשתות החברתיות כשהם לכאורה מאיימים לפגוע במטופלים יהודים או ישראלים. מאז שהמקרה פורסם, כך נטען, מטופלים יהודים החלו להסתיר את זהותם בעת הגעתם לבתי חולים, מחשש שיקבלו יחס שונה. בנוסף נטען כי עובדים הגיעו לעבודה עם סמלי מחאה, ובבתי חולים הודבקו מדבקות בעלות מסרים אנטי ישראליים. באחד המקרים שאירע בבית חולים במלבורן, הודבקו מדבקות כאלה ליד מיטתה של יהודי קשיש, זמן קצר לפני מותו.

גם אנשי צוות רפואי ממוצא יהודי סובלים מהתנכלות במערכת הבריאות באוסטרליה. מספר רופאים, רופאות, אחים ואחיות יהודים או תומכי ישראל סיפרו כי הוגשו נגדם תלונות מתואמות לאחר שהביעו תמיכה בישראל, או שיתפו מידע הסותר את הטענות כי ישראל מבצעת רצח עם. חלקם אף קיבלו אזהרות מרשות הפיקוח. גם רופאים מתמחים סיפרו על יחס מפלה ונידוי, תוך פחד להתלונן מחשש שהדבר יפגע בעתידם המקצועי.