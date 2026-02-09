בזמן ביקור הרצוג בסידני: עימותים עזים בין מפגינים למשטרה

אלפי מפרי סדר התאספו היום (שני) מחוץ לבניין העירייה בסידני, אוסטרליה, והחלו בהפגנה אלימה נגד ביקורו של הנשיא יצחוק הרצוג. רבים מהמפגינים הגיעו למקום כשהם מנופפים בדגלי הרשות הפלסטינית ובשלטים, בהם בין היתר כונה הרצוג כ"פושע מלחמה".

המפגינים התעמתו עם שוטרים והאשימו את הרצוג ב"רצח עם", לטענת, וחלקם אף החזיקו בובות מדממות המייצגות ילדים עזתים מתים. בנוסף, מוחים הציגו שלטים בה ראש ממשלת ניו סאות' ויילס באוסטרליה, והנשיא, מוצגים עם שפמים המזכירים את אדולף היטלר.

הפרות הסדר מתרחשות בזמן ביקורו של הנשיא ורעייתו בעיר, בה התרחש פיגוע הירי הקטלני בבונדיי ביץ' בחנוכה, בו נרצחו 15 בני אדם. הרצוג ביקר באתר הזיכרון ונאם בעצרת לזכרם: "שני טרוריסטים איסלאמיים פגעו בכוונה באחינו ובאחיותינו, אך הפיגוע היה על כולנו - על הדמוקרטיה, ועל חפש הדת", אמר.

הנשיא הרצוג הוסיף כי כך פועלים מחבלים וטרור מסביב לעולם, וציין שישראל סובלת זאת במשך שנים רבות. "לאחר הפיגוע, האוסטרלים עמדו יחד עם הקהילה היהודית. מדינת ישראל עמדה עם הנפגעים, כולנו משפחה אחת. כשיהודי נפגע - כולנו מרגישים את הכאב", הוסיף.