תקרית אנטישמית בניו יורק: גבר יהודי בן 64 הותקף בברוקלין

תקרית אנטישמית בניו יורק: גבר יהודי בן 64 הותקף על ידי אלמוני ברחוב בשכונת פלטבוש שבברוקלין. על פי הדיווחים, התוקף התנפל על הקורבן והפיל אותו אל הקרקע. כתוצאה מהנפילה, פונה האיש לבית החולים כשהוא סובל משבר בירך.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

משטרת ניו יורק (NYPD) פתחה בחקירה מקיפה של נסיבות האירוע, והוא נחקר כתקרית על רקע אנטישמי.

בחודש יוני האחרון, צעירה יהודייה בת 23 הותקפה בזמן נסיעה ברכבת התחתית בניו יורק על ידי אישה זרה שפנתה אליה, צעקה לעברה "אני מריחה את התינוקות שאכלת" והטיחה בה "יהודים אוכלים תינוקות". מיד לאחר מכן התוקפת החלה לחנוק אותה, הפילה אותה לרצפת הקרון והכתה אותה באכזריות.