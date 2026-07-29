לא עוצר: ממדאני הדיר יהודים מוועדה קריטית המייעצת לבחירת שופטים

ארגונים משפטיים יהודיים בניו יורק תקפו אמש (שלישי) בחריפות את ראש העיר זוהרן ממדאני, על כך שלא מינה אף משפטן או שופט בדימוס מהקהילה היהודית לוועדה המייעצת למינוי שופטים בעיר.

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במכתב גלוי שהוציאו ראשי הארגונים, בהם אגודת עורכי הדין היהודים והתאחדות משפטני ברונקס, נכתב: "הודעתך האחרונה על המינויים לוועדה הותירה אותנו מאוכזבים עמוקות". המנהיגים הדגישו כי על אף שמדובר בוועדה שאמורה לשקף את העיר, לא נמצא בה מקום לנציג יהודי - זאת למרות שיהודים מהווים כ-10% מתושבי ניו יורק.

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הזעם בקהילה גבר על רקע דחיית מועמדותו של השופט בדימוס ג'ון לבנטל, מה שנתפס בעיניהם כחלק מהדרת היהודים, וכן על רקע זהות היו"ר שמונה לעמוד בראש הוועדה, עלי נג'מי, עורך דין ובן ברית קרוב של ראש העיר. מנגד, בלשכת ממדאני דחו בתוקף את הטענות והבהירו כי השופט בדימוס ג'ון לבנטל נפסל בשל חברותו בצוות ההגנה המשפטי של גיליין מקסוול, ולא בשל יהדותו. דובר העירייה, ג'ו קלוולו, ציין כי ממדאני כבר מינה בעבר שופטים יהודים והוסיף כי "כל טענה שההחלטה מונעת מדת היא שקרית".

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הסערה הנוכחית מתרחשת ברקע מתיחות מתמשכת ויחסים טעונים בין ראש העיר לבין הקהילה היהודית בניו יורק, המתמודדת עם הסלמה באירועי האנטישמיות והאלימות ברחבי העיר. בין היתר, ספג ממדאני ביקורת חריפה על סירובו לאמץ את הגדרת האנטישמיות של IHRA, לצד מתקפותיו נגד מדיניות ישראל.

בעקבות העלייה באירועים האלימים, ובהם תקיפה אנטישמית של תושב יהודי מחוץ לבית כנסת באפר וסט סייד בשבוע שעבר, קראו ראשי הקהילה לראש העיר לחדול מליבוי השנאה ולהבטיח ייצוג והגנה שוויוניים לכלל התושבים.