נתניהו תוקף: "ממדאני חגג את טבח שבעה באוקטובר - הוא תומך חמאס"

ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין היום (ראשון) לפוקס ניוז ואמר על ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדאני כי הוא "חגג את טבח השבעה באוקטובר ותומך חמאס. חמאס הם אלה שאחראים על רצח עם, והם היו הורגים את כל היהודים בישראל ובעולם אם הם היו יכולים".

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הדברים האלו מגיעים אחרי שממדאני אמר כי יפעל במסגרת סמכותו לקדם את מעצרו של רה"מ בזמן ביקורו הצפוי בספטמבר בעיר. בראיון לניו יורק טיימס ממדאני אמר כי הוא מאמין שמקומו של ראש הממשלה נתניהו בהאג: "הוא פושע מלחמה שהואשם בבית הדין הפלילי הבין לאומי, זו דעה שרבים מחזיקים בה, בגלל מעשיו בשנים האחרונות".

אך לאחר כמה ימים, הודה ראש עיריית ניו יורק כי אין באפשרותו מבחינה חוקית לעצור את רה"מ בנימין נתניהו במידה ויגיע לעיר.

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בסרטון שפרסם ברשת X, ממדאני אמר כי צוותו בדק כל דרך אפשרית תחת החוק הקיים בארצות הברית כדי לבדוק האם ניו יורק יכולה לאכוף את צו המעצר שהוצא לנתניהו על ידי בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, אך לא נמצאת בידי העירייה הסמכות לעשות זאת באופן עצמאי.

עוד אמר ממדאני לאחר מכן כי לממשל הפדרלי של ארצות הברית יש את הסמכות לעשות כך, זאת על אף שארצות הברית אינה חברה בבית הדין הפלילי הבינלאומי. לאחר מכן ממדאני קרא לממשלה האמריקנית להצטרף מחדש לבית הדין. את הסרטון חתם ממדאני כשאמר: "בנימין נתניהו אינו רצוי בניו יורק, ולא אף פושע מלחמה אחר".