לאחר שקרא לעצור את נתניהו - כוכב ה-NBA נגד ממדאני: "משחק אותה נשיא"

הגעתו המתוכננת של ראש הממשלה בנימין נתניהו לארצות הברית ממשיכה לייצר הדים גם בליגת הכדורסל הטובה בעולם. כוכב ה-NBA ושחקנה של מילווקי באקס, קייל קוזמה, יצא במתקפה פומבית נגד ראש עיריית ניו יורק הסוציאליסט, זוהראן ממדאני, בעקבות סרטון שפרסם האחרון ובו קרא לעצור את נתניהו עם הגעתו לעצרת הכללית של האו"ם, על בסיס צו המעצר של בית הדין הפלילי הבינלאומי (ה-ICC).

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קוזמה, שנחשב לאחד השחקנים הבודדים בליגה שאינו חושש להתעמת פומבית עם אג'נדות פרוגרסיביות, שיתף את הסרטון של ראש העיר ברשת X (טוויטר לשעבר) וכינה אותו בביטול: "ראש עיר שמשחק אותה נשיא".

"אנשים מתחפשים ועושים הצגות של דברים שאין להם את הסמכות, הכישרון או הרקע המקצועי להיות – הכול רק בשביל לייצר תוכן", כתב קוזמה בביקורת נוקבת על ממדאני. "אנחנו מגדלים דור שלומד שהגמול הוא לא בלעשות את הדבר עצמו, אלא בלהיראות כאילו עשית אותו. הסאונדבייט הפך לתחליף לעבודת חיים. אל תיפלו להסחות דעת".

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דבריו של קוזמה מציגים ניגוד מוחלט לקו שנקטו כוכבים אחרים בליגה בימים האחרונים. כוכב דאלאס מאבריקס קיירי אירווינג, ולצידו כוכבה הצרפתי של סן אנטוניו ספרס ויקטור וומבניאמה, נתפסו כמי שסימנו "לייק" בחשבון האינסטגרם של ראש העיר ממדאני, תחת פוסט שבו הגדיר את נתניהו כ"ארכיטקט של רצח עם נורא נגד העם הפלסטיני" ודחק ברשויות לעצור אותו מיד עם כניסתו לניו יורק. נציגיהם של שני השחקנים סירבו להגיב לפניית התקשורת בנושא.

ראש העיר ממדאני סופג בשבועות האחרונים ביקורת קשה ומתמשכת מצד ארגונים יהודיים ויריבים פוליטיים בארה"ב בשל הרטוריקה האנטי-ישראלית החריפה שלו. המבקרים טוענים כי במקום להתערב בסכסוכים בינלאומיים שאינם תחת סמכותו, על ראש העיר להתמקד בבעיות הבוערות של ניו יורק, בהן הפשיעה הגואה, בעיות התברואה ומשבר הדיור.

ממדאני עצמו, שהנחה את המחלקה המשפטית של העירייה לבחון האם משטרת ניו יורק (NYPD) מוסמכת לאכוף את צו המעצר הבינלאומי, נאלץ להודות בסופו של דבר שלעירייה אין כל סמכות משפטית לעצור מנהיגים זרים המבקרים בעיר.