אנטישמיות בקנדה: משטרת טורונטו פתחה בחקירה מוגברת, בשילוב היחידה לפשעי שנאה והיחידה ללוחמה בכנופיות, בעקבות תקיפת שני סניפים שונים של רשת מאפיות פופולרית בבעלות יהודית אמש, כך דווח הבוקר (שני) באתר CBC הקנדי.

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על פי דיווח המשטרה, שוטרים שהוזעקו לסניף ברחוב יאנג מצאו ראיות ברורות לירי חי שנופץ את חלונות הראווה. במקביל, בסניף אחר של אותה הרשת, דווח על חלונות מנופצים, אם כי שם לא נמצאו עדויות לירי. שני הסניפים היו סגורים באותה עת ולא היו נפגעים, אך המשטרה תגברה משמעותית את נוכחותה באזורים היהודיים בעיר.

נח שק, מנכ"ל המרכז לענייני ישראל ויהדות (CIJA), סיפר כי תחושת הביטחון של הקהילה "התנפצה יחד עם החלונות". לדבריו, "זה מבהיל להגיע בבוקר יום ראשון לקנות בייגל ולהיתקל בסרטי סימון של המשטרה. אנו קוראים לממשלה לקחת את האיום ברצינות".

אדם מינסקי, נשיא הפדרציה היהודית של טורונטו (UJA), הוסיף כי תושבים רבים פנו אליו כשהם "מזועזעים לחלוטין" וציין כי מדובר בהסלמה מדאיגה.

ראש עיריית טורונטו, אוליביה צ'או, גינתה בחריפות את האירוע וכינתה אותו "מתקפה ממוקדת, מתועבת ובלתי קבילה". בציוץ ברשת X הדגישה צ'או: "לכולנו יש אחריות להתייצב נגד השנאה. אני תמיד אעמוד לצד הקהילה היהודית בטורונטו נגד האנטישמיות". החקירה נמשכת, והמשטרה בודקת רשמית את הקשר המיידי בין שני מקרי הוונדליזם.