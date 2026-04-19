פשע שנאה שני בלונדון תוך יומיים: חשד לניסיון הצתת בית כנסת

ניסיון הצתה בוצע הלילה (ראשון) בבית כנסת בצפון-מערב לונדון - האירוע השני החשוד כפשע שנאה אנטישמי בתוך יומיים.

האירוע, שכוון נגד בית הכנסת "קנטון יונייטד", מגיע יום לאחר ניסיון הצתה במבנה ששימש בעבר ארגון צדקה יהודי באזור אחר בצפון־מערב לונדון, שגם הוא נחקר כפשע שנאה אנטישמי.

דובר תנועת "קמפיין נגד אנטישמיות", אמר: "אנו מודעים לניסיון הצתה נוסף... בעקבות שורה של אירועים דומים לאחרונה שפגעו בקהילה היהודית בפינצ’לי, גולדרס גרין והנדון. במקרה זה נגרם נזק קל מעשן לחדר פנימי, אך לא היו נפגעים ולא נגרם נזק מבני משמעותי".

הרב הראשי של בריטניה כינה את המתקפה "פחדנית" ואמר: "קמפיין ממושך של אלימות והפחדה נגד הקהילה היהודית בבריטניה צובר תאוצה. התקפה ממושכת זו על היכולת של הקהילה שלנו להשתתף בפולחן ולחיות בבטחה היא התקפה על הערכים שמחברים אותנו כולם יחד".

ראש עיריית לונדון סאדיק קאן אמר כי משטרת המטרופוליטן "הגדילה את המשאבים" באזור, והוסיף כי תהיה "נוכחות משטרתית מוגברת באופן משמעותי באזור, כולל סביב מקומות פולחן ועסקים יהודיים".