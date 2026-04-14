סילבן אדמס, נשיא הקונגרס היהודי העולמי, נשא היום (שלישי) על אדמת אושוויץ נאום חריף בפני למעלה מ-130 בכירים באכיפת החוק מארה"ב, אירופה ומדינות נוספות, במסגרת משלחת בינלאומית המתמודדת עם העלייה העולמית באנטישמיות.

"כשאנו עומדים כאן, באושוויץ, אנו יכולים ללמוד מה קורה כאשר מתעלמים מסימני האזהרה המוקדמים של שנאה, וכיצד היא שוחקת ובסופו של דבר ממוטטת את הנורמות של חברות דמוקרטיות", אמר אדמס.

בהתבסס על סיפור משפחתו, תיאר אדמס כיצד האמין בעבר כי האנטישמיות נדחקה לשולי החיים המודרניים. "האמנתי שהסיסמה שלאחר השואה ‘לעולם לא עוד’ אכן משמעותה לעולם לא עוד", אמר. "ובכן, טעיתי".

הוא הצביע על התגובה העולמית לאחר מתקפות שבעה באוקטובר כנקודת מפנה. "ב-8 באוקטובר כבר התקיימו הפגנות גדולות נגדנו ברחובות. הם חגגו, הצדיקו והאדירו באופן חולני את המתקפה הקשה ביותר על יהודים מאז השואה", אמר וציין כי האנטישמיות "צועדת בגלוי ברחובות המרכזיים שלנו".

בנאומו התייחס אדמס לנתונים עדכניים על אנטישמיות לפי ממצאי הליגה נגד השמצה (ADL). ברחבי העולם, 46% מהמבוגרים - כ-2.2 מיליארד בני אדם - מחזיקים בעמדות אנטישמיות; אחד מכל חמישה אנשים בעולם מעולם לא שמע על השואה. בארצות הברית, מספר התקריות האנטישמיות הגיע ל-9,354 בשנת 2024 - הנתון הגבוה ביותר שנרשם אי פעם, כמעט פי תשעה מלפני עשור; בקנדה נרשמו 6,219 תקריות בשנת 2024 - כ-17 בכל יום.

בגרמניה נרשמו 8,627 תקריות - כ-24 ביום, עלייה דרמטית משנה לשנה; בבריטניה נרשמו 3,700 תקריות בשנת 2025 - כפול מהקצב החודשי שנרשם לפני ה-7 באוקטובר; בהולנד הגיע מספר התקריות המדווחות ל-421 בשנת 2024 - הרבה מעל הנורמות ההיסטוריות; באוסטרליה נרשמו 1,654 תקריות בשנת 2025 - עדיין פי שלושה מהרמות שלפני ה-7 באוקטובר.

בהסתמך על הנתונים הללו, הזהיר אדמס כי הזינוק הנוכחי באנטישמיות אינו מבודד, אלא חלק ממגמה עולמית מתמשכת המתורגמת יותר ויותר לאלימות ברחבי החברות המערביות.

לדבריו, גל האנטישמיות הנוכחי אינו ספונטני, אלא מונע בחלקו על ידי כוחות חיצוניים מתואמים המבקשים לערער את החברות המערביות. הוא הצביע על הרטוריקה הרצחנית ארוכת השנים של איראן נגד יהודים ועל שימוש ברשתות פרוקסי, לצד מה שתיאר כהשקעות של עשרות שנים מצד קטאר בתשתיות איסלאמיסטיות, במדיה ובהשפעה אקדמית ברחבי אירופה וארצות הברית. הוא הדגיש גם את תפקידן של פלטפורמות דיגיטליות, ובפרט כאלה הקשורות להשפעה סינית, בהגברת מסרים אנטישמיים ובהאצת הפצתם בקרב צעירים.

לדברי אדמס, כוחות אלו פועלים במסגדים, בקמפוסים ובמערכות מדיה חברתית, ויוצרים סביבה מתמשכת ומאורגנת של הסתה, שמורידה את סף הרדיקליזציה ומובילה יותר ויותר לאלימות.

אדמס הדגיש את נוכחותם של שורדי מתקפות אנטישמיות מהעת האחרונה, שהצטרפו אליו לאושוויץ במסגרת המשלחת, ביניהם: אווה ויצן, שורדת מתקפת חנוכה בבונדי ביץ׳ בסידני, שבה נרצחו בעלה טיבור ויצן וחברתה הקרובה אדית ברוטמן; יוני פינלי, שנפצע במתקפת יום כיפור בבית כנסת במנצ׳סטר; וקתרין שקופ ואבי טלמוד, אנשי צוות בשגרירות ישראל בוושינגטון, ששרדו את פיגוע הירי שבו נרצחו עמיתיהם שרה מילגרם וירון לישינסקי.

אדמס הזהיר גם מפני היקף האיום מצד הנהגת איראן ויכולותיה: "בלחיצת כפתור, האייתוללה ח׳אמנאי יכול היה לעשות את מה שלקח להיטלר שנים רבות להשיג.

בסיום דבריו, פנה בקריאה ישירה ודחופה למנהיגי אכיפת החוק: "שמעתם את הניתוח. אתם מבינים את הדפוסים. אך כעת אני מבקש מכם לעשות דבר פשוט יותר. הביטו סביבכם - ניצולי השואה כאן. הם יושבים לצידנו. הביטו בעיניהם. ראו מה נלקח מהם כאשר התעלמו משנאה, כאשר הצדקו אותה, כאשר אפשרו לה לגדול. אנו עומדים כאן באושוויץ, שם הבלתי נתפס הפך למציאות, משום שרבים מדי ראו את הסימנים ולא פעלו".

אדמס הזהיר מפני השלכות חוסר הפעולה: "האנשים היושבים לצידכם הם שורדי שואה אחת. אם ניכשל, אנו עלולים ליצור את דור השורדים הבא. לכן עליכם לפעול מוקדם. לפעול בבירור. ולפעול ללא היסוס. משום שמה שהחל כאן לא החל בתאי הגזים. הוא החל במילים. בהסכמה. ובשתיקה. אל נא נאפשר לשואה נוספת להתרחש. לא במשמרת שלנו. לא במשמרת שלכם".

בתוך כך, שורדת השבי אגם ברגר לקחה חלק ב"מצעד החיים" בקרקוב וניגנה את המוזיקה מהסרט "רשימת שינדלר".