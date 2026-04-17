חשד לאירוע ביטחוני סמוך לשגרירות ישראל בלונדון: האבטחה תוגברה במקום

דיווח בבריטניה: האבטחה תוגברה היום (שישי) סמוך לשגרירות ישראל בלונדון, זאת בשל חשש לאירוע ביטחוני. מהפרטים הראשונים עולה, כי מספר פריטים הושלכו בסמוך באמצעות רחפנים.

עוד ציינו במשטרה הבריטית כי אגף הלוחמה בטרור מודע לקיומו של סרטון, בו טענו חברי "אסחאב אל-ימין", ארגון טרור שיעי הפועל באירופה, ככל הנראה בהכוונה איראנית, כי השליכו "חומרים רדיואקטיביים ומסרטנים" לעבר המבנה.

מדובר בארגון שביצע פיגועים אנטישמים ברחבי אירופה בחודשים האחרונים, בנוסף, לקח אחריות על הצתת האמבולנסים היהודים לפני כחודש בשכונת גולדרס גרין בלונדון.

ממשרד החוץ נמסר בתגובה: נבדק חשד לאירוע בטחוני בפארק הסמוך לשגרירות ישראל בלונדון. יובהר כי לכל עובדי השגרירות שלום וכי השגרירות לא הותקפה.