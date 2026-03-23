חשד לאירוע אנטישמי בלונדון: רעולי פנים הציתו אמבולנסים מחוץ לבית כנסת

חשד לאירוע אנטישמי בבריטניה: ארבעה אמבולנסים של ארגון הצלה יהודי בשם "הצלה נורת'ווסט" הוצתו במהלך הלילה (בין ראשון לשני) מחוץ לבית כנסת בעיר. תיעוד התקרית פורסם ברשתות החברתיות, ובה נראים שלושה גברים רעולי פנים שופכים דלק על האמבולנסים, מציתים אותם - ונמלטים מהמקום.

במשטרה המקומית ציינו, כי האירוע נחקר כפשע שנאה בעל רקע אנטישמי וכי מספר בתי מגורים סמוכות פונו מיושביהם, זאת כאמצעי זהירות. לצד זאת, החוקרים שמובילים את חקירת התקרית התחייבו לתגבר את הכוחות באזור, כדי שיוכלו לבצע סיורים נוספים באזור.

"אנחנו מחפשים אחר שלושה חשודים", נמסר עוד, "קוראים לכל מי שיש לו או לה מידע הרלוונטי לחקירה - ליצור איתנו קשר בהקדם האפשרי". במקביל, מכוחות הכבאות נמסר כי "ארבעה כלי רכב ניזוקו בשריפה - שגרמה לפיצוץ במנועים ולהתנפצות מספר חלונות בבניין מגורים סמוך.

גורמים בקהילה היהודית שוחחו לאחר האירוע עם רשת סקיי ניוז, וציינו: "אנחנו מרגישים כי מדובר במתקפה ממוקדת".

בארגון "השומרים", ארגון שמירה קהילתי הפועל בשכונה, גינו את המתקפה. "לא מדובר רק באירוע פלילי - אלא באירוע ממוקד ומדאיג מאוד, המשפיע על שירותי החירום המשמשים את חברי הקהילה היהודית. ארגון הצלה מספק טיפול רפואי מציל חיים לאלו הזקוקים לו, ומתקפה הפוגעת באמבולנסים היא מתקפה על הבטיחות, החוסן והרווחה שלנו", נמסר מטעם הארגון.