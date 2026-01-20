"בריטניה לא בטוחה ליהודים?": יועץ טראמפ בראיון מיוחד
העלייה באנטישמיות בממלכה המאוחדת מובילה את ממשל טראמפ לדון באפשרות להציע מקלט מדיני ליהודים • בראיון בלעדי לעמיחי שטיין, מספר רוברט גרסון, עורך דינו של הנשיא, מדוע הבית הלבן רואה בבריטניה יעד לא בטוח
העלייה הדרמטית במספר מקרי האנטישמיות בבריטניה הובילה את ממשל טראמפ לסדרת דיונים: האם להציע מקלט מדיני ליהודי הממלכה. רוברט גרסון, אחד מעורכי דינו של הנשיא טראמפ שנולד למנצ'סטר מספר בראיון מיוחד ל-i24NEWS כי מה שהוביל לדיונים היא העובדה הפשוטה: בריטניה לא בטוחה ליהודים.
גרסון, שמכהן גם כחבר מועצת המנהלים של המוזיאון הלאומי לשואה, אומר כי הממשל שוקל את ההצעה ברצינות: "יהודי בריטניה דוברי אנגלית ורמת הפשיעה שם נמוכה".
גל ההפגנות של תמיכה בחמאס שנערכו ברחבי המדינה הוביל לכך ש-35% מיהודי בריטניה לא מרגישים בטוחים בממלכה - לעומת 9% בלבד לפני השבעה באוקטובר. במחצית הראשונה של 2025 אירעו 1,521 תקריות אנטישמיות - חלקן אלימות במיוחד. ביום הכיפורים אירע פיגוע דריסה ודקירה בבית הכנסת במנצ'סטר: 2 יהודים נרצחו ו-6 אחרים נפצעו. לא ברור אם היוזמה הזאת תצא אל הפועל - אבל מה שברור היא מוכיחה: תחושת הביטחון של יהודים בבריטניה ובאירופה מתדרדרת מדי יום.
