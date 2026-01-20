"בריטניה לא בטוחה ליהודים?": יועץ טראמפ בראיון מיוחד

העלייה הדרמטית במספר מקרי האנטישמיות בבריטניה הובילה את ממשל טראמפ לסדרת דיונים: האם להציע מקלט מדיני ליהודי הממלכה. רוברט גרסון, אחד מעורכי דינו של הנשיא טראמפ שנולד למנצ'סטר מספר בראיון מיוחד ל-i24NEWS כי מה שהוביל לדיונים היא העובדה הפשוטה: בריטניה לא בטוחה ליהודים.

גרסון, שמכהן גם כחבר מועצת המנהלים של המוזיאון הלאומי לשואה, אומר כי הממשל שוקל את ההצעה ברצינות: "יהודי בריטניה דוברי אנגלית ורמת הפשיעה שם נמוכה".

גל ההפגנות של תמיכה בחמאס שנערכו ברחבי המדינה הוביל לכך ש-35% מיהודי בריטניה לא מרגישים בטוחים בממלכה - לעומת 9% בלבד לפני השבעה באוקטובר. במחצית הראשונה של 2025 אירעו 1,521 תקריות אנטישמיות - חלקן אלימות במיוחד. ביום הכיפורים אירע פיגוע דריסה ודקירה בבית הכנסת במנצ'סטר: 2 יהודים נרצחו ו-6 אחרים נפצעו. לא ברור אם היוזמה הזאת תצא אל הפועל - אבל מה שברור היא מוכיחה: תחושת הביטחון של יהודים בבריטניה ובאירופה מתדרדרת מדי יום.

צפו בראיון המלא מתוך המהדורה המרכזית