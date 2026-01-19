"לא מחוייב לשלום": הכל על המשבר שעלול להבעיר את אירופה

"אני לא מחוייב לשלום": כך בלשון פשוטה, בלי גינונים וכיבודים, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ זרק את הפצצה היומית במכתב לראש ממשלת נורווגיה, ברקע המחלוקת על גרינלנד. אם עד עכשיו עמד על הפרק משבר מדיני וכלכלי בדמות מכסים ואולי ביטול הסכם הסחר עם האיחוד האירופי, עכשיו אלו כבר איומים לשימוש בכוח.

הערב (שני), שליחנו בארה"ב יגאל רביד הביא ב"מהדורה המרכזית" את כל הפרטים החדשים מהמשבר שמאיים להבעיר את אירופה.

בשוקי ההון באירופה מגיבים כמובן בעצבנות. האיום בעשרה אחוזי מס על סחורות מהיבשת לארה"ב, שאמורים להפוך בעוד כמה חודשים ל-25 אחוזים היה חמור כשלעצמו. כל זה מגיע לאחר סדרת חילופי דברים קשים ומהלך צבאי ראשון בימים האחרונים, משלוח סמלי של חיילים משבע מדינות בנוסף לדנמרק - של שכנותיה נורווגיה, שבדיה ופינלנד, כמו גם מהמעצמות המערביות באירופה - בריטניה, צרפת וגרמניה וכן הולנד.

"לא ניתן להפעיל עלינו לחץ", הייתה תשובתו של ראש ממשלת גרינלנד ינס פרדריק נילסן, "אנו עומדים איתן על דיאלוג, על כבוד, ועל החוק הבינלאומי".

בינתיים, המשא ומתן בין הצדדים בוושינגטון בשבוע שעבר לא ממש הועיל, האירופים אולי לא מדברים באותו הטון אבל מסכימים על העיקרון: גרינלנד שייכת לדנמרק - והיא לא למכירה. דנמרק מאוחדת בעמדתה הנחרצת מאחורי ראש הממשלה מטה פרדריקסן ופורשת מכינוס דאבוס הכלכלי שמתחיל הערב.

ומה הלאה? עד שמבוגר אחראי יתערב ויציל את המצב שמידרדר במהירות, ההערכות הן שעימות צבאי לא יקרה כאן, אבל המשבר הלוהט על האי הקפוא מפורר את הברית הצפון אטלנטית נאט"ו, כשהאיום הבא הוא חרם של האירופים על משחקי המונדיאל בארה"ב והמשך צעדי גומלין.

ביום השנה מחר לכהונת טראמפ, הרוסים והסינים שלטענתו לוטשים עיניים אף הם אל גרינלנד, מביטים במתרחש צווחקים על הסיסמה של טראמפ - "שלום דרך עוצמה".