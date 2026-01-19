טראמפ: "מאחר ולא קיבלתי נובל, איני מחויב רק לשלום"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיגר היום (שני) מכתב חריג לראש ממשלת נורבגיה, יונאס גר סטורה, ובו הזהיר כי אינו רואה עצמו מחויב עוד לפעול מתוך שיקולי שלום בלבד. זאת, לדבריו, לאחר שנורבגיה לא העניקה לו את פרס נובל לשלום.

"בהתחשב בכך שמדינתכם החליטה לא לתת לי את פרס נובל לשלום על כך שעצרתי שמונה מלחמות ויותר, איני מרגיש עוד חובה לחשוב אך ורק על שלום", כתב טראמפ.

באותו מכתב התייחס טראמפ גם לגרינלנד והשמיע אזהרה חריפה כלפי דנמרק, האחראית על האי. לדבריו, ארצות הברית זקוקה ל"שליטה מלאה ומוחלטת" בגרינלנד כדי להבטיח את ביטחון העולם, וטען כי דנמרק אינה מסוגלת להגן עליה כראוי. טראמפ אף דרש להעביר את השליטה באי לידי ארצות הברית.

המתיחות בין ארצות הברית לאירופה מחריפה על רקע מאמציו המחודשים של הנשיא דונלד טראמפ להביא להעברת השליטה בגרינלנד לידי ארה"ב. טראמפ הודיע כי וושינגטון תטיל מכסים על מדינות ששלחו בימים האחרונים חיילים לגרינלנד, מהלך שנתפס כלחץ כלכלי ופוליטי ישיר על בעלות בריתה של ארה"ב באירופה, ובראשן דנמרק.

גרינלנד, אי ארקטי אוטונומי הנתון לריבונות דנית, נחשבת לבעלת חשיבות אסטרטגית בשל מיקומה הגיאוגרפי, משאביה הטבעיים והשלכותיה הביטחוניות בעידן של תחרות גוברת באזור הארקטי. הן ממשלת גרינלנד והן דנמרק שבו והבהירו כי האי אינו עומד למכירה.

הצהרותיו של טראמפ עוררו תגובה חריפה מצד האיחוד האירופי. מנהיגי האיחוד הזהירו מפני פגיעה חמורה ביחסים הטרנס-אטלנטיים והתריעו מפני "ספירלה כלפי מטה מסוכנת" אם ארה"ב תממש את איומי המכסים. נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין ונשיא מועצת האיחוד האירופי אנטוניו קוסטה הדגישו כי אירופה תישאר מאוחדת, מתואמת ונחושה להגן על ריבונות מדינותיה.