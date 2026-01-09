מתכונן למלחמת העולם הבאה? טראמפ חשף למה הוא חם על גרינלנד

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הערב (שישי) לנושא ההשתלטות ורכישת גרינלנד, זאת פעם נוספת לאחר שהודיע בפומבי לראשונה על הרצון לשלוט בשטח לפני חודשים. בדבריו, הודה כי אם לא ישלוט בגרינלנד, "סין או רוסיה יעשו זאת לפנינו".

"רק בגלל שלדנמרק הייתה סירה בגרינלנד לפני 500 שנה זה לא אומר שהאדמה שייכת להם", אמר נשיא ארה"ב, "אנחנו נעשה משהו בנוגע לגרינלנד, בין אם זה יהיה בדרך נחמדה או בין אם פחות".

רק מוקדם יותר היום דווח בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי בממשל האמריקני שוקלים להציע תשלומים חד פעמיים לתושבי גרינלנד, כחלק מניסיון לשכנע אותם להתנתק מדנמרק ולהצטרף לארצות הברית.

הדברים נדונו במסגרת שיחות פנימיות בבית הלבן, לפי ארבעה מקורות הבקיאים בנושא, אם כי פרטים מדויקים לגבי גובה התשלומים, האופן שבו הם יחולקו או מה צפוי מהתושבים בתמורה עדיין אינם ברורים לחלוטין. על פי הדיווח העדכני ברויטרס, גורמים אמריקנים, כולל עוזרים בבית הלבן, דנו בסכומים הנעים בין 10,000 ל-100,000 דולר לאדם, ציינו שני מקורות.

כך או כך, בדנמרק וגרינלנד הגיבו בחריפות ליוזמה, והדגישו כי "גרינלנד אינה למכירה וכי ההחלטה לגבי עתידה צריכה להיעשות רק על‑ידי גרינלנד ודנמרק".

יצוין כי סקרים שנעשו הראו כי רוב התושבים בגרינלנד תומכים בעצמאות מדנמרק, אך אינם מעוניינים להצטרף לארצות הברית.