דרמה בספרד: בנו של מייסד "מנגו" נעצר בחשד שרצח את אביו

המשטרה בקטאלוניה עצרה היום (שלישי) את בנו הבכור של המיליארדר היהודי ומייסד אימפריית הביגוד "מנגו", איסק אנדיק, בחשד לרצח אביו במהלך טיול רגלי בדצמבר 2024.

ג'ונתן אנדיק, שהיה לבדו עם אביו בן ה-71 כאשר איל הקמעונאות נפל אל מותו בהרי המונטסראט הסמוכים לברצלונה בדצמבר 2024, נלקח למעצר, כך מסרה המשטרה האזורית של קטלוניה זאת לאחר שבתחילה נחשב האירוע לתאונה, אך כעת, הבן הבכור חשוד כי דחף את אביו אל ומותו - ולכן נלקח למעצר.

לפני קצת פחות מחצי שנה, ג'ונתן אנדיק היה היחיד שהיה עד לנפילה שגבתה את חייו של אביו. השניים טיילו ליד מערות סלניטרה כאשר האב אייזק נפל מצוק בגובה 180 מטרים ומת במקום. הבן טען כי מדובר בהחלקה ולא הבחין במשהו לא שגרתי לפני הנפילה, אך לאור מספר סתירות שהתגלו בעדותו - במשטרה החליטו על פתיחת החקירה מחדש ועל מעצרו.

יצוין כי מספר כלי תקשורת ספרדיים רמזו כי השניים ניהלו מערכת יחסים מתוחה, ושהם היו מעורבים בוויכוח רציני זמן קצר לפני האירוע הטרגי. ג'ונתן אנדיק צפוי כעת להופיע בפני שופט במהלך השעות הקרובות במרטורל, שבספרד.

החקירה אישרה כי בין האב לבנו מערכת היחסים הייתה לעיתים מתוחה ומלאת קונפליקטים, במיוחד בנוגע לתפקידו של יונתן בניהול החברה. איזק אנדיק החליט להעביר את מושכות החברה לבנו הבכור בשנת 2014, אך נאלץ לחזור שנה לאחר מכן כדי להקים צוות חדש ולהחיות אותה. חילופי הדורות החפוזים הללו לא צלחו, ולפי מקורות המקורבים לחקירה, הדבר העיב על היחסים בין השניים.

אך היחסים המשפחתיים החמירו עוד יותר לאחר מותו של איש העסקים. אשתו וילדיו החלו במאבק על הירושה. הצוואה האחרונה שעליה חתם אנדיק בפני נוטריון, ביולי 2023, קבעה חלוקה שוויונית של העיזבון בין שלושת ילדיו ואף כללה עיזבון מוגדר (legacy), המורה כי סכומי כסף ונכסים מסוימים יינתנו לאנשים ספציפיים. איש העסקים - האיש העשיר ביותר בקטלוניה עם הון המוערך ב-4.5 מיליארד אירו, לפי פורבס - השאיר לבת זוגו חמישה מיליון אירו, סכום שהיא ראתה כלא מספק, כשהיא דורשת 70 מיליון אירו. לאחר משא ומתן מפרך, הילדים ובת הזוג הגיעו להסכם ראשוני לפשרה על סכום של כ-30 מיליון אירו.

איסק אנדיק נחשב לאיש העשיר ביותר בקטלוניה ולאחד מעשירי ספרד. הונו מוערך ב-4.5 מיליארד יורו. את חברת האופנה מנגו הקים בשנת 1984 בברצלונה יחד עם אחיו נחמן אנדיק.