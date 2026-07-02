המלחמה באוקראינה: הצבא הרוסי שיגר במהלך הלילה (בין רביעי לחמישי) מתקפת טילים וכטב"מים גדולה שפגעה בקייב, וגרמה למותם של לפחות 13 בני אדם, ופציעתם של עשרות נוספים.

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מספר שכונות בעיר הבירה האוקראינית פונו לאחר המתקפה הרוסית, והרס רב ניכר בלפחות 30 מוקדים שונים. המתקפה נרשמה מספר שעות לאחר שנשיא רוסיה ולודימיר זלנסקי הזהיר כי רוסיה מתכננת מתקפת טילים "מאסיבית" עם אוקראינה.

ראש עיריית קייב, ויטלי קליצ'קו, אמר כי "אנשים נותרו לכודים מתחת להריסות בניין בן תשע קומות שקרס. לפחות 13 בני אדם נהרגו, וכ-56 בני אדם נפצעו, בהם שני ילדים

בחיל האוויר האוקראיני ציינו כי במהלך המתקפה, מוסקבה עשתה שימוש ב-74 טילים ו-496 כטב"מים. בשל התקיפה, פינלנד הגבילה באופן זמני את התעופה במפרץ המזרחי של המדינה.