לפחות חמישה הרוגים ועשרות פצועים במתקפה אווירית רוסית נרחבת הלילה (בין שני לשלישי) על ערים ברחבי אוקראינה, בהם הבירה קייב. רוסיה, לפי הדיווחים, שיגרה טילים וכטב"מים שפגעו במבני מגורים, והביאו לקריסה חלקית של בניין בן תשע קומות.

לפי דיווחים מאוקראינה, בקייב ישנו הרוג ולפחות כ-30 פצועים מהמתקפות. בחרקוב דווח על 10 פצועים, כתוצאה מפגיעות באזורי תעשייה ומבני מגורים. בשל ההתקפות, הפציר ראש עיריית קייב בתושבים להישאר במקלטים. ויטלי קליצ'קו הוסיף כי קיים חשש שאנשים לכודים מתחת להריסות מבני המגורים.

בדניפרו, דרום-מזרח לבירה אוקראינה, נהרגו לפחות ארבעה בני אדם מהשיגורים ו-16 נוספים נפצעו בפגיעות בבניינים בעיר. בשל המתקפות, נאלצו אלפי תושבים בקייב לתפוס מחסות ברכבת התחתית בעיר, השיגורים לעבר המדינה בוצעו ימים לאחר אזהרות שפרסמה אוקראינה בדבר מתקפה רוסית נרחבת מתוכננת. בעיר חרקוב, שבצפון מזרח המדינה, פגעו שיגורים רוסים בשני מבנים בעיר.

לאחרונה התרחש אירוע חריג, כאשר כטב"ם רוסי פגע בבניין מגורים ברומניה, והביא לפציעתם של שני בני אדם. בעקבות האירוע, הודיעה שרת החוץ של רומניה כי שגריר רוסיה בבוקרשט זומן לשיחת בירור.

"במהלך הלילה שבין ה-28 ל-29 במאי, הפדרציה הרוסית חידשה את מתקפות הכטב"מים שלה על יעדים אזרחיים ותשתיות באוקראינה, בסמוך לגבול הנהר עם רומניה", נמסר אז מטעם משרד ההגנה הרומני. יצוין כי הכטב"ם פגע בגג של בניין מגורים בגאלאץ, סמוך לגבול עם אוקראינה. עוד נמסר כי בעקבות פגיעת הכטב"ם, שריפה פרצה בדירה בקומה העשירית של הבניין. לפי הרשויות, שני בני אדם טופלו במקום, ו-70 דיירים פונו מהזירה.