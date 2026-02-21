"הערביסטים" עם צבי יחזקאלי: התוכנית המלאה לצפייה, 21.02.2026

צבי יחזקאלי וג'מעת הערביסטים במסע מערבה אל ארצות האסלאם החדשות בין אירופה לארצות הברית: הערב (שבת) הצטרפו אלינו ד"ר דינה ליסננסקי, חוקרת אסלאם פוליטי ואסלאם במערב, ד"ר אדי כהן, מזרחן ומשפיען ברשתות החברתיות, ואהד מרלין, חוקר המזרח התיכון ומנהל ערוץ הטלגרם "מרלין מעדכן".

הפאנל יעקוב אחרי מה שקורה בבריטניה וזה הולך ומסתבך, התהליכים בממלכה המאוחדת מהירים במיוחד גם מבחינת כוחם והשפעתם של המהגרים, שמציפים את המדינה מצד אחד, ומצד שני השחיקה בחופש הביטוי והמהלכים המשפטיים שמפעילה הממשלה נגד אזרחיה מהעבר השני.

אנגליה עוברת תהליכים מואצים של איסלמיזציה. ראשי ערים שמביאים את האסלאם אל תוך חייהם של הבריטים, פשעי אונס המוניים שאינם מדווחים מחשש לשחרור השד האסלאמי אל השיח.

השבוע נרשם אירוע יוצא דופן: טומי רובינסון, הלוחם נגד ההגירה ומהלכי הממשלה, האיש שעמד מאחורי צעדת המיליון בלונדון, שמסמנת את ההתעוררות של אזרחי בריטניה אל מול גלי ההגירה, הודיע כי לאחר איומי טרוריסטים מדעאש עליו ועל משפחתו, וחוסר היכולת של כוחות הביטחון להבטיח את ביטחונם, הם עוזבים מיידית את המדינה.

הפאנל יעסוק בנושא שכלל לא מדובר - מה קורה עם ארגון דאעש, שהטיל את אימתו על יבשת אירופה לפני עשור? מה קרה עם כל מחבלי דאעש שיצאו מאירופה לערוף ראשים במדינה האסלאמית וכעת כשבסוריה משחררים אותם מבתי הכלא בסוריה - הם מחפשים לשוב לאירופה.

הפאנל ינסה לחזות בעזרת "בינה מלאכותית ותפישה מציאותית", איך יראה ראש ממשלת בריטניה תומך ההגירה, איך יראה השינוי בעוד כמה שנים, ומה הקושי בדרך אל האושר?

