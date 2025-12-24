"הערביסטים" עם צבי יחזקאלי: התוכנית המלאה לצפייה, 25.10.2025

צבי יחזקאלי וג'מעת הערביסטים בעונה חדשה - נכנסים לעומק האיסלמיזציה באירופה: הערב (שבת) הצטרפו אלינו ד"ר אדי כהן, מזרחן ומשפיען ברשתות החברתיות, ד"ר דינה ליסננסקי, מומחית לענייני מזרח תיכון ואסלאם, ד"ר גדי טאוב, עורך הערוץ "שומר סף", ואהד מרלין, חוקר המזרח התיכון ומנהל הערוץ "מרלין מעדכן".

הפעם דן הפאנל בסוגיית המהגרים באירופה ובארצות הברית כבעיה המרכזית של התקופה הקרובה במערב. התנגשות התרבויות יוצאת לרחוב שנשלט על ידי ההפגנות של תומכי הפלסטינים והמהגרים המוסלמים. כל זאת ועוד בתוכנית המלאה.

אחד מהיעדים החשובים שכנראה יפול לידי האסלאם זו ניו יורק. בעוד כשבועיים יתקיימו בחירות לראשות העיר וזוהרן ממדאני, מוסלמי שיעי תומך חמאס הגירה ובשנאת ישראל, הוא המועמד הדמוקרטי המוביל שפעם היתה הסמל של אמריקה. מי עומד מאחורי הקמפיין שלו? האם ניו יורק הולכת בעקבות לונדון? האם האמריקנים שבוחרים בו יודעים מה המשמעות של ג'יהאד שקט? כל זאת ועוד בתוכנית המלאה.

אחד מהאורחים בפאנל זה זאב אברהמי, שליח ידיעות אחרונות לאירופה שחי ביבשת כבר 20 שנה ורואה לנגד עיניו את ההתנגשות בין התרבויות ואת דחיקת האירופאים ממדינותיהם. מה הוא חווה בגרמניה שגורם לאנשים להתחיל לדבר בגלוי על בעיית המהגרים? כל זאת ועוד בתוכנית המלאה.

בנוסף, יהיה ריאיון עם טומי רובינסון הפטריוט הבריטי, שמבקר בארץ, והוא מאוד מודאג מגורל מדינתו. על המאבק שלו למען אנגליה ונגד ההגירה, הפגנת המיליונים בלונדון שארגן, ולמה בכל זאת הוא בטוח שבריטניה מתעוררת?

כל זאת ועוד בתוכנית המלאה - מעלה