"הערביסטים" עם צבי יחזקאלי: התוכנית המלאה לצפייה, 07.02.2026

צבי יחזקאלי וג'מעת הערביסטים לוקחים אתכם הלילה (שבת) מערבה, אל זירת ההתנגשות הדרמטית שמתחוללת על אדמת אירופה. בזמן שהמערב מנסה להכיל, האסלאם פועל בנחישות לשנות את פני היבשת. הערב בפאנל המומחים: ד"ר דינה ליסננסקי, ד"ר אדי כהן וד"ר עידית בר.

מדד המערביסטים: ספרד בדרך לאנדלוסיה

אנחנו פותחים בספרד, המדינה שהחליטה בשבועות האחרונים על מהלך היסטורי ומעורר פלצות: הענקת אזרחות לחצי מיליון מהגרים לא חוקיים. תחת ממשלתו של פדרו סאנצ'ס האנטי-ישראלי, ספרד מוליכה את עצמה בנחישות אל מקום שאין ממנו חזרה.

עם 20% מהגרים באוכלוסייה וקהילה מרוקאית עצומה, החלום המוסלמי על שיבה ל"אנדלוסיה", תור הזהב של האסלאם בספרד, הופך למציאות פוליטית. למה ספרד מעדיפה מהגרים מוסלמים על פני נוצרים? ואיך קורה שדווקא המדינה הקתולית ביותר הופכת לראש הגשר של הג'יהאד השקט באירופה?

אפקט 7 באוקטובר: 400% יותר מתאסלמים במערב

חשבתם שהטבח ב-7 באוקטובר ירחיק את המערב מהחמאס? המציאות הפוכה ומטלטלת. נתונים חדשים חושפים עלייה של 400% במספר המתאסלמים במערב מאז תחילת המלחמה. ההפגנות האנטי-ישראליות הפכו לחלון ראווה לאסלאם, שמשווק כ"מרפא לכל תחלואי המערב".

הנתון המפתיע ביותר: נשים הן אלו שרצות לדת מוחמד יותר מכולם. מה גורם לאישה מערבית לוותר על חירותה לטובת הבורקא והחוק המדברי? יחזקאלי והפאנל מנתחים את תופעת ה"דאווע" (הטפה) שחודרת לבתי הספר, לאוניברסיטאות ולבתי הכלא.

עדות מתוך חדר השייחים: מוחמד רחומה מדבר

במשדר הערב יתארח לראיון נדיר ד"ר מוחמד רחומה, לשעבר שייח' בכיר ב"אל-אזהאר" – המוסד הדתי החשוב ביותר בעולם המוסלמי. רחומה, שהמיר את דתו לנצרות, מסיר את המסכה מעל הטקטיקה המוסלמית במערב וחושף מה באמת מורים השייחים למאמיניהם לעשות בתוך "דאר אל-חרב" (בית המלחמה).

תורת היחסות

לסיום, הצצה למערכות המשפט במערב שממשיכות להקל עם פושעים וקיצונים, בזמן שבארצות המוצא שלהם הם היו נדונים למלקות או לתלייה. האבסורד המערבי בשיאו: כשאין דין ואין דיין, הקיצונים מנצלים את הדמוקרטיה כדי להחריב אותה מבפנים.

