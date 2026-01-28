הפיץ "פייק ניוז" על רצח משפחת ביבס: חבר הפרלמנט הבריטי מסתבך

איקבל מוחמד, חבר הפרלמנט בריטי המייצג את מחוז דיוסברי ובאטלי, מסתבך עם מערכת המשפט הבריטית, זאת לאחר שהפיץ מידע כוזב אודות הרצח של בני משפחת ביבס - שירי, אריאל וכפיר ז"ל, והכחיש את זוועות שבעה באוקטובר.

כאמור, ב-15 בדצמבר הוא פרסם ציוץ בו נכתב: "גורמים ישראליים מאשרים כי משפחת ביבס נרצחה על ידי כוחות הטרור הישראליים תחת 'נוהל חניבעל', ואתם עדיין ממשיכים להפיץ שקרים ולהאשים אותי בקונספירציות. מכונת השקרים הציונית לא תעבוד!".

זאת לא הפעם הראשונה שמוחמד מפיץ שקרים נגד ישראל. מאז שנכנס לתפקידו ב-2024 חבר הפרלמנט מגנה את ישראל באופן שיטתי, ודוחק בפעולות נחרצות של הממשל הבריטי- נגד ישראל.

כעת נבחן האם הצהרותיו של מוחמד פוגעות באמון הציבור, מפרות את חובת הדיוק העובדתי, מעוררות מתחים קהילתיים- ופוגעות במוניטין של בית הנבחרים הבריטי.

מוחמד הוא אחד מארבעת חברי פרלמנט עצמאיים שבמרכז המצע הפוליטי שלהם בבחירות האחרונות, עמדה הסוגייה העזתית.

המפה הפוליטית של בריטניה משתנה בקצב מסחרר. מאז הבחירות בקיץ 2024, מפלגתו של קיר סטארמר שניצחה בבחירות - רק הולכת ונחלשת בסקרים. מנגד, מפלגת הימין הקיצוני של נייג'ל פרג' "רפורמה" מתחזקת, ומקבלת בברכה חברי פרלמנט שמרנים, שעורקים מהמפלגה האופוזיציונית- ישר לפרג' והבטחותיו.

למרות שהבחירות הכלליות יתקיימו רק עוד שלוש שנים, נראה שבבריטניה - הקצוות הופכים למיינסטרים, ודעות כמו אלה של מוחמד- מקבלות במה מרכזית בממלכה.