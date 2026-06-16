חמאס תכנן פיגוע באירופה ביום השנה לטבח 7 באוקטובר

רשויות הביטחון בגרמניה סבורות כי חמאס קידם תוכנית קונקרטית לביצוע פיגוע באירופה סביב יום השנה השני למתקפת 7 באוקטובר, כך חשף הבוקר (שלישי) התובע הכללי הפדרלי של גרמניה, ינס רומל, במהלך מסיבת עיתונאים שקיים.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

לפי רומל, במהלך החקירה נתפס אצל אחד החשודים סרטון נטילת אחריות שהוכן מראש, ובו הוכרז על פיגוע המתוכנן להתבצע ממש סמוך ל-7 באוקטובר 2025. הממצא חיזק את הערכת החוקרים כי לא מדובר רק בתשתית לוגיסטית, אלא בתוכנית מבצעית מתקדמת.

עוד עולה מהדייוח בגרמניה כי מאז סתיו 2025 עצרה התביעה הפדרלית בגרמניה תשעה חשודים המזוהים עם חמאס במספר מדינות באירופה. לפי החשד, הם היו מעורבים בהעברת נשק ותחמושת ובאחסונם עבור ארגון הטרור, כחלק מהיערכות לביצוע פיגועים נגד יעדים ישראליים או יהודיים ביבשת. בחודשים שלאחר מכן נעצרו בהקשר זה שישה גברים נוספים בגרמניה ובמדינות אירופיות אחרות – האחרון שבהם בסוף מאי בדנמרק, ולפני כן גם בבריטניה ובקפריסין. לפי התביעה הפדרלית, אחד הנאשמים תכנן לכאורה לאחסן נשק בבירת אוסטריה, וינה.

הפרשה מצטרפת לשורת חקירות שניהלו הרשויות הגרמניות נגד תשתיות חמאס באירופה בשנים האחרונות. בגרמניה כבר הורשעו בעבר חברי חוליית מחתרת של הארגון בעבירות טרור, בפסק דין שנחשב לתקדימי במדינה.