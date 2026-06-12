"העם רוצה לחיות": תושבים בעזה מתארגנים ל"מהפכה" נגד חמאס

תושבים ברצועת עזה נערכים בימים אלה להפגנות ציבוריות נגד שלטון חמאס, במה שמסתמן כתנועת מחאה עממית המכונה "מהפכה" נגד ארגון הטרור - כך מדווח היום (שישי) עיתון ה"דיילי טלגרף" הבריטי.

היוזמה, שנפתחה ככל הנראה על ידי עזתים השוהים בגלות, קוראת לתושבים שנותרו ברצועה לצאת לרחובות בהמוניהם ב-26 ביוני 2026, ולדרוש מחמאס ומגורמי השלטון האחרים ברצועה להציב את האינטרסים של האזרחים לפני האינטרסים הצרים של הארגון.

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תחת השם "מהפכת ה-26 ביוני", עמוד הפייסבוק של התנועה צובר תמיכה מהירה מתושבים בתוך עזה ומחוצה לה, למרות הסכנה המוכחת הכרוכה בהשמעת ביקורת פומבית. "לא תשברו את רוחנו, והנחישות שלנו לא תדעך", נכתב בעמוד הפייסבוק בפנייה המופנית לחמאס. "אנחנו באים, היום או מחרתיים, וגורלכם ליפול, לעזוב ולהיבלע במעמקי הגיהנום וחשכתו".

עינויים והוצאות להורג של אזרחים

עוד דווח כי התעוזה הציבורית הזו מגיעה על רקע ממצאים קשים שפורסמו רק השבוע בדוח חקירה של האו"ם. הדוח קובע כי חמאס ויחידות המשטרה שלו בעזה היכו, הטילו מומים והוציאו להורג בפומבי עשרות פלסטינים ברצועה בשנתיים האחרונות. לפי ועדת החקירה, מחבלי חמאס וכוחות המשטרה היו מעורבים ישירות בכמעט רבע מתוך 249 מקרים שתועדו, בהם 108 מקרי מוות.

"מקרים אלה כללו הוצאות להורג, ירי בפיקות הברכיים, שבירת עצמות באמצעות צינורות מתכת או בלוקים של בטון, ומעשי תקיפה", נכתב בדוח, שציין כי המבצעים הצדיקו את המעשים כ"עונשים" על שיתוף פעולה לכאורה עם ישראל, ביזת סיוע הומניטרי, גניבה, עבירות סמים או השתייכות ליריבים פוליטיים פנימיים.

"המשוואה השתנתה - האנשים השקטים החליטו לדבר"

למרות האיומים, עשרות תושבים מפרסמים הודעות תמיכה בעמוד ה"מהפכה". ראמי הארון, תושב עזה התומך במחאה, אמר ל"טלגרף" כי התנועה מבקשת להעביר מסר ברור להנהגה: "המשוואה השתנתה, והאנשים השקטים האלה החליטו לדבר".

הארון הוסיף בכאב: "הם צועקים, פורקים את כעסם ומעבירים מסר לכולם: מספיק... מספיק עם ההפקרות והמסחר בחיינו ובעתידנו. מי שרוצה לשלוט בעזה מעתה ואילך חייב להבין דבר אחד: לא ניתן עוד לשטות באנשי עזה בכמה מילים על פטריוטיות, או בפסוק כזה או אחר המשמש להצדקת הכישלון. אנשי עזה רוצים לחיות; הם רוצים כבוד, ביטחון ועתיד. הם רוצים חיים ללא הימורים וללא הרפתקאות נעורים שהם משלמים עליהן את המחיר בכל פעם מחדש".

ביקורת חריפה נוספת נשמעה מצד ריווא אל-ח'וזנדאר, פלסטינית המתגוררת כיום בתוניסיה, שכתבה בעמוד המחאה: "יותר משניים וחצי מיליון אנשים דחוסים בשטח של פחות ממאה קילומטרים, כולם באוהלים מאולתרים ובהריסות, תחת הפצצות אוויריות מתמשכות, ירי ארטילרי והתקדמות 'הקו הצהוב' (אזור הלחימה התחום על ידי צה"ל) - וחמאס מדבר על סדר וביטחון! או שהארגון עיוור ורוצה אנשים כמוהו - חירשים, אילמים ועיוורים, או שהם סוכנים כופרים".

המבוי הסתום בקהיר והלחץ בשטח

התסכול והזעם בקרב שני מיליון תושבי עזה גוברים בהתאמה לחוסר היכולת של ישראל וחמאס להגיע להסכמות על השלב השני בתוכנית השלום של דונלד טראמפ מספטמבר 2025. לפי המתווה המקורי שסוכם עקרונית, השלב השני אמור לכלול את פירוק חמאס מנשקו, נסיגה ישראלית, הקמת ממשלת טכנוקרטים פלסטינית חדשה ותחילת שיקום הרצועה.

אולם השיחות תקועות מזה חודשים. לדברי מקורות, נקודת המחלוקת המרכזית אינה עצם פירוק חמאס מנשקו, אלא הקצב שבו זה יתבצע ותחת פיקוחו של מי. סעיף 13 בהסכם המקורי, ששני הצדדים חתמו עליו, קובע כי יתבצע תהליך פירוז תחת פיקוח של משקיפים עצמאיים.

בעוד העיתון "אל-ערב" הלונדוני דיווח השבוע על התקדמות מסוימת בשיחות בקהיר - לפיה הפלגים הפלסטיניים הסכימו עקרונית להעביר את הנשק (שרובו כעת נשק קל וחומרי נפץ) לשליטת "רשות פלסטינית מאוחדת" במקביל לנסיגה ישראלית הדרגתית, הרי שבישראל התמונה מוצגת אחרת. בכלי התקשורת בישראל צוטטו בימים האחרונים אנליסטים וגורמים ממשלתיים אנונימיים הטוענים כי חמאס "מוליך שולל" את המתווכים בקהיר ואין לו שום כוונה להתפרק מנשקו. העמדה הרשמית של ממשלת ישראל, בניגוד לנוסח ההסכם המקורי, דורשת מחמאס למסור את כל נשקו באופן מיידי.

את ההכרעה הבאה בתוכנית השלום יידרש לקבל הדיפלומט הבולגרי ניקולאי מלדאנוב, שאמון על פיקוח יישום השלב השני, אולם המילה האחרונה תהיה של דונלד טראמפ ומועצת השלום שלו. בעוד הפוליטיקה בישראל מסתבכת לקראת בחירות כלליות, והעימות בין ארה"ב לאיראן שואב את זמנו של הנשיא האמריקני, ייתכן שתושבי עזה עצמם, בגיבוי הגולים, יחליטו לקחת את גורלם בידיהם ב-26 ביוני.