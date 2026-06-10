"שוללים פירוז מנשק": למועצת השלום נמאס לחכות לתשובת חמאס - והציבו אולטימטום

חמאס ממשיך למרוח את הזמן בדיונים שנערכים בקהיר על הסכם הפסקת האש ברצועת עזה - וסוגיית פירוזו מנשק. עמיחי שטיין כתבנו לענייני דיפלומטיה פרסם הערב (רביעי) ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי ציטוטים של גורם במועצת השלום, שאומר כי העובדה שחמאס טרם השיב - מהווה הפרה של תוכנית טראמפ.

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"מדובר בהפרה חמורה של ההסכם, ומבחינת מועצת השלום זו למעשה תשובה שלילית מצד ארגון הטרור", אמר הגורם ל-i24NEWS, "כל עוד זה המצב, לא נאפשר השקעות בתשתיות ובפרויקטי מגורים ארוכי טווח בשטחים שבשליטת חמאס, עד לפירוזו ופירוקו מנשקו של ארגון הטרור".

במועצה מבהירים, כי יקדמו במקביל צעדים לטווח קצר באזורים שאינם בשליטת חמאס. בין הפרויקטים שמקדמת כיום מועצת השלום בשטחים שאינם בשליטת הארגון נמצאים הקמת פתרונות דיור זמניים, טיפול בסוגיות חינוך ובריאות, וכן קידום כניסתה של ממשלת הטכנוקרטים הפלסטינית (NCAG) ושל כוח הייצוב הרב-לאומי (ISF).

כאמור, בימים האחרונים מתקיימות שיחות בין בכירי חמאס לבין נציגי המדינות המתווכות, אשר מטרתן היא לגבש מסמך שיסדיר את פירוז חמאס מנשקו. גורם המעורה בפרטים אמר ל-i24NEWS כי "כלל ארגוני הטרור ברצועת עזה גיבשו עמדה משותפת לקראת השיחות המתקיימות השבוע".

גורם נוסף המעורה בפרטי המגעים אמר ל-i24NEWS כי "השיחות אינן פשוטות, בין היתר בשל המצב הנוכחי ברצועת עזה. עם זאת, קיים רצון להתקדם ולהשיג התקדמות ממשית".

עד כה, חשוב לציין כי למרות דיווחים בכלי תקשורת ערביים על התקדמות במגעים, מועצת השלום טרם קיבלה מסמך רשמי המעיד על הסכמה בין חמאס לבין המדינות המתווכות בנוגע לתוכנית פירוז ממשית שניתן יהיה להביאה לדיון במועצת השלום.