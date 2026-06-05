הפרקליטות הצרפתית הודיעה היום (שישי) על פתיחה בחקירה בחשד לעינויים ופשעי מלחמה, זאת לאחר קבלת דיווח על היחס שקיבלו בישראל אזרחי צרפת שהשתתפו במשט האחרון לרצועת עזה. לצד זאת, הם ציינו תיעודים שפורסמו, בהם הסרטון של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, בהם נראים משתתפי המשט.

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להודעה זו קדמה פנייה של שר החוץ הצרפתי ז'אן-נואל בארו בשבוע שעבר לגורמים משפטיים במדינה, זאת בשל התיעוד שפרסם בן גביר, ובו נראים משתתפי המשט לעזה כשהם כורעים על ברכיהם וידיהם כבולות. לצד זאת, נטען ל"עדויות" שנתקבלו אודות היחס שקיבלו המשתתפים.

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כזכור, המשט הפליג מטורקיה לכיוון ישראל באמצע חודש מאי, כאשר עליו 430 פעילים. לוחמי השייטת השתלטו עליו בהצלחה בסוף החודש שעבר, והעבירו את כל המשתתפים לשטח ישראל.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר סייר במקום אליו הועברו תחילה הפעילים, ואמר: "ברוכים הבאים לישראל. אנחנו בעלי הבית. נגמרה הקייטנה. מי שפועל נגד מדינת ישראל ימצא מדינה נחושה. עם ישראל חי". דבריו - לצד התיעוד שלהם שפורסם - עוררו תגובות סוערות ברחבי העולם.