איטליה סירבה לאשר למפציצים אמריקנים לנחות בבסיס חיל האוויר בסיציליה שבדרום המדינה - כך דווח היום (שלישי) בסוכנות הידיעות רויטרס מפי מקור המעורה בפרטים.

העיתון האיטלקי Corriere della Sera דיווח כי "כמה מפציצים אמריקניים" היו אמורים לנחות בבסיס שבמזרח סיציליה לפני שימשיכו בדרכם למזרח התיכון, לא צוין מתי הם היו אמורים לנחות. המקור לא ציין על כמה כלי טיס דובר, או מתי האירוע התרחש.

העיתון האיטלקי טען כי האישור לא ניתן משום שארצות הברית לא ביקשה אישור, והנהגת הצבא האיטלקי לא עודכנה על כך, כפי שנדרש לפי ההסכמים המסדירים את השימוש במתקנים צבאיים האמריקנים במדינה.