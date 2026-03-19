סיבוב פרסה: גרמניה נסוגה מתמיכה בישראל בבית הדין הבינ"ל בהאג

גרמניה נסוגה מהתחייבותה המוקדמת לתמוך בישראל בתביעה שהוגשה על ידי דרום אפריקה בבית הדין הבינלאומי בהאג בגין טענות לרצח עם, כך אמר השבוע דובר משרד החוץ הגרמני.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

לדברי משרד החוץ הגרמני, ההחלטה למשוך את התמיכה בישראל קשורה לקשיים המשפטיים של גרמניה בהאג, בו היא עצמה עומדת בפני האשמות בהפרת החוק הבינלאומי. ניקרגואה הגישה תיק נפרד המאשים את גרמניה בהפרת אמנת רצח העם באמצעות תמיכתה הפוליטית, הצבאית והכספית בישראל בזמן מלחמת "חרבות ברזל".

עם זאת, בברלין לא נאמר בפירוש שגרמניה מקבלת כעת את טענות רצח העם של דרום אפריקה נגד ישראל, וגורמים רשמיים בגרמניה המשיכו לדחות טענות שהוגשו נגד גרמניה בתיק שהגישה ניקרגואה.

כזכור, גרמניה הייתה מהמדינות המערביות הראשונות שהביעו תמיכה בישראל לאחר מתקפת ה-7 באוקטובר, ובינואר 2024 הודיעה כי תתמוך בישראל בבית הדין הבינלאומי ודחתה את טענותיה של דרום אפריקה כחסרות בסיס.