ביקור מדיני ראשון מאז תחילת המלחמה באיראן נרשם היום (שלישי) כאשר שר החוץ הגרמני יוהאן ואדפול הגיע לישראל. במהלך הביקור, הוא הגיע לצד שר החוץ גדעון סער לזירת פגיעת הטיל שנורה מאיראן לבית שמש, שם נפגש עם סמדר כץ, שאיבדה את בעלה אורן שנרצח מפגיעת הטיל ואת שמרית פרץ, בתה של בלוריה כהן ואחותו של יוסי שנרצחו גם הם מהירי.

לאחר הביקור, השניים נשאו דברים בהצהרה משותפת. סער אמר כי "הפעולה המשותפת שלנו עם ארצות הברית נגד המשטר האיראני – מתרחשת על רקע הכישלון המתמשך של הקהילה הבינלאומית למנוע הפצת נשק גרעיני ממשטרים מטורפים. ישראל פעלה למניעת הפצת נשק גרעיני ממשטרים מטורפים".

"אנחנו רוצים להסיר לטווח הארוך את האיומים הקיומיים מאיראן על ישראל. קשה לראות את זה קורה עם המשטר הנוכחי, עם החמינאי החדש. החמינאי החדש אינו פחות קיצוני מקודמו", ציין.

מקבילו הגרמני מסר: "איראן מתנגדת לא רק לישראל, אלא לכל האזור וגם לאירופה. ברור שהם עדיין ממשיכים בתוכנית שעלולה להוביל אותם להחזיק בפצצה גרעינית, שהיא כמובן איום על כל העולם, לא רק על ישראל או על גרמניה. הם בדרך, עם תוכנית הטילים הבליסטיים שלהם, להחזיק בכמות עצומה ממש של נשקים כאלה, שמאיימים על כולנו. הם עדיין מממנים ומפקדים, כפי שאנו רואים עם חיזבאללה, על קבוצות הטרור הללו שתוקפות את ישראל - חיזבאללה, החות׳ים וחמאס".

"אז זה עדיין המצב. בשלב הזה ממש, שבו אנחנו נמצאים כרגע, עדיין יש לנו משטר בטהרן, שמגדיר בבירור את מטרתו הפוליטית העיקרית להשמיד את מדינת ישראל. ולא ניתן להתעלם מכך, במיוחד לא על ידי הממשלה הגרמנית", הדגיש.

עוד לפני הגעת שר החוץ הגרמני, סמדר כץ - אלמנתו של אורן כץ ז"ל, שנהרג באסון הטיל בבית שמש, תיארה לראשונה את רגעי האימה אחרי הנפילה: "הבן שלי אמר 'אמא קיבלתי מכה קיבלתי מכה', היה חושך וצרחות".

בתוך כך, ראש עיריית בית שמש שמואל גרינברג אמר בנוגע לביקור שר החוץ הגרמני: "ביקור שר החוץ של גרמניה יואהן ואדפול יחד עם שר החוץ גדעון סער בזירת נפילת הטיל בבית שמש מעביר מסר חשוב של הזדהות ותמיכה בתושבי העיר".