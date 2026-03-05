תחקיר גרמני: כספי הממשלה מימנו ארגון נוער שיעי המקושר לחיזבאללה ולאיראן

עד סוף שנת 2025, ממשלת גרמניה תמכה בארגון נוער שיעי במסגרת פרויקט פיילוט. מסמכים פנימיים של המשרד הפדרלי לענייני משפחה משבחים את הפוטנציאל של הארגון, אך מספר אירועים ומרצים מעלה שאלות בנוגע לקשרים אפשריים עם משטר טהרן ועם מבנים שיעיים קיצוניים, כך עולה מתחקיר "וולט" הגרמני שמתפרסם היום (חמישי).

בין האירועים הנתמכים נמצאו סדנאות בהאנובר ובקאסל בשנים 2024 ו-2025, בהן הופיע מרצה בשם מהדי ס'. ס' הוא בנו של בכיר ותיק בקהילת "אל-אירשאד" בברלין, שמסגדו נחשב על ידי גורמי ביטחון כאחד ממקורות התמיכה של חיזבאללה בגרמניה. בשנת 2020 נערך במסגד חיפוש משטרתי, והממשלה הפדרלית הצהירה כי האגודה העומדת מאחוריו היא "ככל הנראה ארגון-משנה של חיזבאללה בגרמניה".

בנוסף, מהדי ס' מופיע במסמכים של המשרד הפדרלי לענייני פנים כחוליה מקשרת בין ה"מרכז האסלאמי בהמבורג" (IZH) - מרכז תעמולה שפעל באירופה עד להוצאתו אל מחוץ לחוק ב-2024 – לבין מקום המפגש של חיזבאללה, "אל-אירשאד". ס' אף השתתף בקורס הכשרה למנהיגי נוער שנערך במתחם ה-IZH בשנת 2022.

תחקיר WELT מעלה חשש כי כספי מיסים גרמניים שהוקצו לפרויקט פיילוט עברו בסופו של דבר לסביבתם של ארגונים שיעיים קיצוניים המקושרים לחיזבאללה ולטהרן, ומעלה שאלות על פיקוח ובקרה של הממשלה על התמיכות הללו.