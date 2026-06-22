טלטלה פוליטית בממלכה המאוחדת: ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, הודיע היום (שני) על התפטרותו מהתפקיד, כשנתיים לאחר היבחרו. המירוץ לראשות המפלגה יתחיל ב-9 ביולי עם פתיחת הגשת המועמדות, כאשר הדד-ליין הוא ה-16 ביולי. המשמעות היא, שהמנהיג החדש ייבחר עד לחזרת הפרלמנט הבריטי מפגרת הקיץ בחודש ספטמבר.

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הוא מסר את ההודעה במהלך נאום שנשא מחוץ למעון הרשמי בדאונינג 10. "כשנכנסתי לפה לפני שנתיים זה היה הרגע הכי מעורר גאווה בחיי. לפני שש שנים ירשתי מפלגה מרוששת, אמרו לי שוב ושוב שמפלגתי גמורה", ציין, "החזרנו את התדמית שלנו בעולם ופעלנו כדי לשנות את בריטניה לטובה, מקום שכולם נראים, מוערכים, שיש שיווין הזדמנויות לכולם".

סטארמר הוסיף: "נכנסתי לפוליטיקה בשביל ההזדמנות לשנות את חייהם של מיליוני אנשים". בהמשך דבריו התייחס לסוגיית מחליפו בתפקיד. "שמעתי את הקולות במפלגה שלי - לכן אני מודיע על התפטרותו מהתפקיד. הודעתי למלך על החלטתי ואשאר בתפקידי עד למעבר שלטוני בתוך המפלגה", הדגיש.

הוא התפטר מתפקידו לאחר שאיבד את תמיכתם של חלקים נרחבים במפלגת הלייבור, ובימים האחרונים גברו הקריאות מצד חברי פרלמנט ושרים בכירים לפרוש מתפקידו. כך למעשה, סטארמר הופך לראש הממשלה השביעי של בריטניה בתוך עשור בלבד מאז הברקזיט, עדות נוספת לטלטלה הפוליטית המתמשכת בממלכה.