איטליה תקדם את הגדרת משמרות המהפכה באיראן כארגון טרור

בהמשך לקריאת שר החוץ גדעון סער, שר החוץ של איטליה אנטוניו טאיאני הודיע היום (שני) כי יעלה במועצת שרי החוץ של האיחוד האירופי שתתקיים ביום חמישי את נושא הגדרת משמרות המהפכה של איראן כארגון טרור.

שר החוץ טאיאני כתב: "האבדות שספגה האוכלוסייה האזרחית במהלך המחאות באיראן דורשות תגובה ברורה. בפגישת שרי החוץ של האיחוד האירופי בבריסל ביום חמישי אציע בתיאום עם שותפים אחרים, לכלול את משמרות המהפכה ברשימת ארגוני הטרור וכן להטיל סנקציות אישיות נגד האחראים למעשים הנפשעים הללו".

שר החוץ גדעון סער אמר בתגובה על הצהרת מקבילו האיטלקי: "מברך על ההצהרה החשובה של שר החוץ של איטליה אנטוניו טאיאני ואני קורא שוב לאיחוד האירופי לקבל את ההחלטה ההכרחית והמוסרית להכריז על משמרות המהפכה של איראן כארגון טרור".

כזכור, גורמים ישראלים רשמיים לחצו לאחרונה על מדינות באירופה להגדיר את משמרות המהפכה של איראן כארגון טרור. על אף שהפרלמנט האירופי קרא לאמץ את ההגדרה, המדינות החברות בו טרם החליטו על אימוץ ההגדרה בפועל. מדינות כמו צרפת, ספרד ופורטוגל טרם גיבשו עמדה בנושא.