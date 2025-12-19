דיווח: האקרים סינים הצליחו לפרוץ למשרד החוץ הבריטי

עיתון ה"סאן" דיווח כי כנופיית הסייבר "סטורם 1849" המקושרת לבייג'ינג כיוונה לשרתים ממשלתיים והשיגה גישה לאלפי מסמכים, בין היתר גם לפרטי ויזה • התקרית עוררה חששות חמורים שהמידע ישמש להונאה ושוחד

אלון גל ■ קשב דסק החוץ 1 דקות קריאה 1 דקות קריאה ■