דיווח: האקרים סינים הצליחו לפרוץ למשרד החוץ הבריטי
עיתון ה"סאן" דיווח כי כנופיית הסייבר "סטורם 1849" המקושרת לבייג'ינג כיוונה לשרתים ממשלתיים והשיגה גישה לאלפי מסמכים, בין היתר גם לפרטי ויזה • התקרית עוררה חששות חמורים שהמידע ישמש להונאה ושוחד
האקרים סינים קיבלו גישה לאלפי מסמכים ונתונים חסויים בפריצה חסרת תקדים למשרד החוץ הבריטי שהוסתרה על ידי הרשויות, כך דיווח הבוקר (שישי) עיתון ה"סאן" הבריטי.
ה"סאן" דיווח כי כנופיית הסייבר "סטורם 1849" המקושרת לבייג'ינג כיוונה לשרתים ממשלתיים באוקטובר והשיגה גישה למידע אישי, שעל פי ההערכה כולל עשרות אלפי פרטי ויזה. התקרית עוררה חששות חמורים שמידע גנוב מהמשרד ישמש להונאה ושוחד.
דובר ממשלתי אמר לסאן: "אנחנו עובדים על חקירת אירוע סייבר. אנו מתייחסים לביטחון המערכות והנתונים שלנו ברצינות רבה". הפריצה האחרונה מגיעה בזמן שסיר קיר סטארמר צפוי לערוך ביקור שנוי במחלוקת בסין בסוף ינואר.