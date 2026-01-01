בליל השנה האזרחית החדשה: פיצוץ שאירע הלילה (בין רביעי לחמישי) באתר הסקי היוקרתי "קראנס-מונטנה" הוביל להרוגים ועשרות פצועים. לפי הדיווחים, האירוע התרחש בבר הממוקם במרתף בניין במקום, הנמצא בלב האלפים השוויצריים.

המשטרה המקומית מסרה כי הפיצוץ התרחש באזור השעה 1 בלילה שעון שוויץ. סרטונים לא מאומתים שהופצו ברשתות, הראו שריפה באזור בו נערכו החגיגות. קראנס-מונטנה היא עיירת סקי יוקרתית הממוקמת בלב האלפים השוויצריים, כשעתיים נסיעה מברן, בירת שוויץ.