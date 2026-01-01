הרוגים ועשרות פצועים בפיצוץ בבר באתר סקי יוקרתי בשוויץ
האירוע הקשה התרחש בחגיגות השנה האזרחית החדשה, ובאתר הסקי "קראנס-מונטנה" • תיעודים שהופצו הראו על שריפת ענק במקום בו התקיימו החגיגות
רון צורקשב דסק החוץ
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
בליל השנה האזרחית החדשה: פיצוץ שאירע הלילה (בין רביעי לחמישי) באתר הסקי היוקרתי "קראנס-מונטנה" הוביל להרוגים ועשרות פצועים. לפי הדיווחים, האירוע התרחש בבר הממוקם במרתף בניין במקום, הנמצא בלב האלפים השוויצריים.
https://x.com/i/web/status/2006612390100832438
לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן .
המשטרה המקומית מסרה כי הפיצוץ התרחש באזור השעה 1 בלילה שעון שוויץ. סרטונים לא מאומתים שהופצו ברשתות, הראו שריפה באזור בו נערכו החגיגות. קראנס-מונטנה היא עיירת סקי יוקרתית הממוקמת בלב האלפים השוויצריים, כשעתיים נסיעה מברן, בירת שוויץ.
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות