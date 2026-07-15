"אם תנצח - אירה לך בראש": האיום שקיבל מנהיג מפלגת הימין בבריטניה

משטרת בריטניה עצרה גבר בחשד שאיים לרצוח את נייג'ל פרג', מנהיג מפלגת הימין "Reform UK", כך דווח היום (רביעי) ב"טלגרף". החשוד פרסם פוסט ברשת החברתית X ובו תיאר את עצמו כטרוריסט ופנה ישירות לפרג': "אני הולך לירות לך בראש אם תנצח".

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המעצר מגיע על רקע דרישה גוברת של חברי פרלמנט מטעם מפלגת Reform UK לשדרג ולחזק באופן מיידי את סידורי האבטחה סביב פוליטיקאים במדינה, זאת בעקבות הירצחה של אן וידקומב, שהייתה דוברת המפלגה לענייני הגירה ומשפט.