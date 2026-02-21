סערה באוסטריה: השימוש החדש לבית הולדתו של היטלר

אוסטריה הודיעה לאחרונה כי העבודות להסבת בית הולדתו של אדולף היטלר לתחנת משטרה - מתקרבות לסיומן. השימוש החדש עורר סערה בעיירה בראונאו אם אין, וגרר תגובות מעורבות מצד התושבים.

הממשלה באוסטריה מעוניינת "לנטרל" את האתר והעבירה חוק בשנת 2016 כדי להפקיע את השליטה בבניין מידי בעליו הפרטיים. השינוי נועד למנוע עלייה לרגל של תומכי נאצים לאתר.

"זו חרב פיפיות," אמרה סיבילה טרייבלמאייר, תושבת העיירה. בעוד שהדבר עשוי להרתיע קיצונים מהימין הקיצוני מלהתאסף, ניתן היה "להשתמש בו טוב יותר או אחרת", אמרה.

עבור הסופר לודוויג לאהר, חבר ב"ועד מאוטהאוזן אוסטריה" המייצג את קורבנות השואה, "תחנת משטרה היא דבר בעייתי, שכן המשטרה מחויבת, בכל מערכת פוליטית, להגן על מה שהמדינה רוצה".

הוא סיפר ל-AFP כי רעיון מוקדם יותר להפוך את הבית למקום שבו אנשים יוכלו להתכנס כדי לדון בבניית שלום "זכה לתמיכה רבה".

הבית שבו נולד היטלר ב-20 באפריל 1889, ושבו התגורר תקופה קצרה בראשית חייו, שוכן ממש במרכז העיירה, ברחוב צר רצוף חנויות. על אבן בחזית נכתב: "למען שלום, חופש ודמוקרטיה. מיליוני מתים מזהירים: לעולם לא עוד פשיזם".