תושב ירושלים כבן 30 נהרג בתאונת דרכים במולדובה

האברך עקיבא ראנד, תושב ירושלים כבן 30, נהרג היום (רביעי) בתאונת דרכים בקישינב שבמולדובה. היחידה הבינלאומית של זק"א פועלת לסייע למשפחה ולהבאתו לקבורה בישראל.

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עם קבלת הדיווח, החלה היחידה הבינלאומית של זק"א לפעול מול הרשויות המקומיות, בני המשפחה והקהילה היהודית, במטרה לטפל בזירה ולקדם את ההליכים הנדרשים ולהביא כאמור את המנוח לקבורה בישראל.

מפקד זק"א אירופה נחמן דיקשטיין, המטפל במקרה, אמר: "מיד עם קבלת הדיווח פתחנו בטיפול מול הרשויות בקישינב ובכלל הגורמים הרלוונטיים. אנו מלווים את בני המשפחה לאורך כל ההליך ופועלים לטפל בזירה באיסוף הממצאים, ולזרז את שחרור המנוח ואת העברתו לקבורה בישראל במהירות האפשרית ובכבוד הראוי".