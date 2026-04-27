קנצלר גרמניה פרידריך מרץ אמר היום (שני) כי אינו מבחין בשום אסטרטגיית יציאה ברורה לארצות הברית מהעימות מול איראן. בנוסף, מרץ טוען כי ההנהגה בטהרן מצליחה "להשפיל" את וושינגטון בזירה הבינלאומית.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

לדבריו, לארה"ב אין אסטרטגיה ברורה לניהול המערכה או לסיומה. "אני לא מבין באיזו אסטרטגיית יציאה יבחרו האמריקאים", אמר, והוסיף כי האיראנים "מנהלים את המשא ומתן במיומנות רבה - או ליתר דיוק, במיומנות רבה אינם מנהלים משא ומתן".

מרץ הבהיר כי יש לסיים את הסכסוך בהקדם האפשרי, בין היתר בשל השפעתו הישירה על כלכלת גרמניה. בנוסף, מתח מרץ ביקורת גם על ההתנהלות האמריקאית מול אירופה, וטען כי גרמניה ושותפותיה לא עודכנו מראש על התקיפות שביצעו ארה״ב וישראל. לדבריו, הוא הביע את הסתייגויותיו ישירות בפני נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ בשתי הזדמנויות שונות.

"אם הייתי יודע שהעימות יימשך חמישה או שישה שבועות ויחמיר בהדרגה - הייתי מתבטא בצורה נחרצת יותר”, אמר. כמו כן, מרץ השווה את המצב למלחמות עבר כמו בעיראק ואפגניסטן, והזהיר כי הבעיה המרכזית היא היעדר תכנון לסיום הלחימה. "אני מקווה שזה יסתיים מהר ככל האפשר, אך כרגע זה לא נראה כך", ציין.

מרץ סיכם באומרו כי מדובר ב"מצב מסובך למדי" שגם גובה מחיר כלכלי מגרמניה, ועלול לפגוע בחוסן הכלכלי של אירופה כולה.