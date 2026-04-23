יורש העצר האיראני הגולה, רזה פהלווי, הותקף היום (חמישי) בברלין בנוזל אדום שזוהה על ידי המשטרה כמיץ עגבניות. התקרית אירעה מחוץ לבניין העיתונות הפדרלי, דקות ספורות לאחר שפהלווי סיים לנאום במסיבת עיתונאים. הוא לא נפגע בתקרית, נופף לשלום למאות מתומכיו ועזב את המקום ברכב, בעוד התוקף נעצר מיידית על ידי המשטרה המקומית.

במהלך נאומו, מתח פהלווי ביקורת חריפה על הפסקת האש בין ארה"ב לאיראן וטען כי הדיפלומטיה קיבלה מספיק הזדמנויות ונכשלה. הוא קרא למדינות אירופה לתמוך בעם האיראני הנאבק למען דמוקרטיה ודיווח כי 19 אסירים פוליטיים הוצאו להורג באיראן בשבועיים האחרונים. לטענתו, ההסכם מבוסס על הנחה שגויה לפיה המשטר בטהראן יהפוך לפרגמטי.

פהלווי בן ה-65, בנו של השאה שהודח במהפכת 1979, מנסה למצב את עצמו כשחקן מרכזי בעתידה של איראן לאחר גלות של כמעט חמישה עשורים. הוא הביע בעבר תמיכה בהתערבות צבאית נגד המשטר, אך מידת התמיכה בו בתוך איראן נותרה שנויה במחלוקת. עדות לכך היא העובדה שלא הוזמן לפגישות רשמיות עם נציגי ממשלת גרמניה במהלך ביקורו בברלין.

בעיתוי סמלי, כשעה לאחר התקרית, הוציאה ממשלת גרמניה הודעה המברכת על הארכת הפסקת האש. ברלין הדגישה כי מדובר בהזדמנות חשובה לחידוש המשא ומתן למניעת הסלמה במלחמה, בניגוד מוחלט לעמדתו של פהלווי. הפער מדגיש את המתיחות השוררת בין תנועות האופוזיציה האיראניות לבין הדרג המדיני באירופה, הממשיך לדבוק בנתיב הדיפלומטי מול טהראן.