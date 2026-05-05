טראמפ: בעקבות התקדמות במו"מ עם איראן - 'פרוייקט החופש' במצר הורמוז יושהה

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה (רביעי) כי מבצע "פרוייקט החופש" במצר הורמוז שיצא לדרך מוקדם יותר השבוע יושהה אך כי המצור עדיין יימשך.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

בהודעה שפרסם ברשת החברתית "truth", כתב הנשיא כי "בהתבסס על בקשת פקיסטן ומדינות אחרות, ההצלחה הצבאית העצומה שהשגנו במהלך המערכה נגד איראן, ובנוסף, העובדה שהושגה התקדמות רבה לקראת הסכם שלם וסופי עם נציגי איראן - הסכמנו הדדית כי בעוד שהמצור יישאר בתוקף מלא, פרויקט החופש יושהה לתקופה קצרה כדי לראות האם ניתן יהיה לסיים את ההסכם ולחתום עליו".

"פרויקט חופש" (Project Freedom), עליו הכריז הנשיא דונלד טראמפ מוקדם יותר השבוע נועד ללוות בבטחה ספינות של מדינות ניטרליות הכלואות במצר הורמוז מסיבות הומניטריות.

בתגובה לפרוייקט, איחוד האמירויות הותקפה במטח של לפחות ארבעה טילים איראניים, ששלושה מהם יורטו ואחד נפל בים. במקביל, כטב"ם מתאבד פגע באתר פטרוכימי בעיר פוג'יירה וגרם לדליקה גדולה.

דובר משמרות המהפכה הבהיר כי לא חל שינוי במצור וכי כל כלי שיט שיפר את הפרוטוקולים האיראניים "ייעצר בכוח". בהמשך, התקבלו דיווחים סותרים על חילופי אש: בתקשורת האיראנית נטען כי שני טילים פגעו בספינת מלחמה אמריקנית שהתעלמה מאזהרות, בעוד גורמים רשמיים בוושינגטון הכחישו את הדיווח בתוקף. צבא איראן הוסיף וטען כי חיל הים שלו שיגר "טילי אזהרה" לעבר ספינות טילים אמריקניות שהתקרבו למצר ולא נענו לקריאות בקשר.